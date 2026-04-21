ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Mercedes-Benz C-Class କାର
Published : April 21, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗଜରୀ କାର ନିର୍ମାତା ମର୍ସଡିଜ(Mercedes) ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରର ନାମ Mercedes-Benz C-Class । ମର୍ସଡିଜର ଏହି କାରଟି ଲୁକ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟର, ଇଣ୍ଟରିୟର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
Mercedes-Benz C-Class ଏକ୍ସଟେରିୟର:
କାର୍ର ବାହ୍ୟ ବା ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଗ୍ରିଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା କାରକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ ଦେଉଛି । ଏହାର ହେଡଲାଇଟକୁ ଅଧିକ ସ୍ଲିମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂତନ ଏଲଇଡି ଡିଜାଇନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କାରର ସାଇଡ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ 18 କିମ୍ବା 19 ଇଞ୍ଚର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଗାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଟେଲଲାଇଟ ଏବଂ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ।
Mercedes-Benz C-Class ଇଣ୍ଟେରିୟର:
ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଅଂଶ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମର୍ସିଡିଜର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି । କାର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସିଟ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଟେ । ଏଥିରେ ଏମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ 64 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ।
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଟି ବହୁତ ଉନ୍ନତ । ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ରହିଛି । କାରର କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ନହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Mercedes-Benz C-Classର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଥିରେ 2.0 ଲିଟରର ପାୱାରଫୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଯାହା ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲ ମାଇଲେଜ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କାରଟି ମାତ୍ର 6 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରିମିୟମ କାର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲଟି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିଏମଡବ୍ଲୁ 3 ସିରିଜ ଏବଂ ଅଡି ଏ-4 ଭଳି କାରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।