ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Hero Glamour X ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଗାଡିରେ ଯଦି ରାଇଡର ହଠାତ୍ ଇମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ବାଇକ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର LED ଇଣ୍ଡକେଟର ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ।
Published : September 12, 2026 at 6:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିରୋ (Hero) ମୋଟୋକର୍ପ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ନୂଆ 2026 Hero Glamour X ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡିର ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ହିରୋ ମୋଟକର୍ପ ଏହି ବାଇକ୍କୁ 1.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ) ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏବିଏସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାର ଦେଶରେ ଥିବା ହିରୋ ମୋଟକର୍ପ ଡିଲରସିପ୍ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେର । କମ୍ପାନୀର କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, 125cc ସେଗେମଣ୍ଟରେ ନୂଆ Hero Glamour X ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଇକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (IBS) ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ବ୍ରେକିଂ ସମୟରେ ବାଇକ୍ର ଷ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ବଢାଇବା ସହ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଡକରେ ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ବାଇକ୍କୁ ମିଳିଲା ସେଫ୍ଟି ଫିଟର୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍-ABS ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଇକ୍ର ସେଫ୍ଟିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 'ପ୍ୟାନିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଲର୍ଟ' ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ରାଇଡର ହଠାତ୍ ଇମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ବାଇକ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର LED ଇଣ୍ଡକେଟର ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ହ୍ୟାଜାର୍ଡ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାଏ ।
LED ଲାଇଟ୍ସ ସହ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲିଂ:
ଡିଜାଇନ୍ ମାମଲରେ 2026 Hero Glamour Xରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କଲପ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାଇକ୍ରେ ଅଲ୍-LED ଲାଇଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିରୋ କମ୍ପାନୀର ସିଗ୍ନେଚର 'H' ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ନୂଆ ABS ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ଚାରିଟି କଲର ଅପ୍ସନ ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର - ଗନ୍ ମେଟାଲ୍ ଗ୍ରେ (Gun Metal Grey) ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଗ୍ରେ (Matte Axis Grey)କୁ ଏହି ଏଡିସନରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ଲ ରେଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟିଲ୍ ବ୍ଲୁ କଲରକୁ ପୁରୁଣା ରେଞ୍ଜରୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
କନସୋଲ୍ରେ ମିଳିଲା ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଏସପି (USP) ବା ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଏଥିରେ ଏକ 10.7cm ର ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ମଲ୍ଟି-କଲର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ କନସୋଲ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଗିୟର ସିଫ୍ଟ ଆଡଭାଇଜରୀ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ-ଟୁ-ଏମ୍ପ୍ଟି ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ରିୟଲ-ଟାଇମ ମାଇଲେଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଳି କାମରେ ଆସୁଥିବା ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଇଟିଏ (ETA) ଇନଫୋ ସହ ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ନେଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ଏବଂ SMS ଆଲର୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ସ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଫିଚର-ଲୋଡେଡ୍ ବାଇକ୍ ବନାଉଛି ।
Hero Glamour Xର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଇକ୍ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ-EBT ଇଞ୍ଜିନ (Sprint-EBT Engine)ରୁ ପାୱାର ପାଇଥାଏ, ଯାହା 8,250rpmରେ 11.4bhpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ପାୱାର ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ, ଭାଇବ୍ରେସନ ଏବଂ ହାର୍ସନେସ୍ (NVH Level)କୁ ବହୁତ କମ୍ ରଖେ । ବାଇକ୍ରେ ତିନୋଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ - Eco, Road ଏବଂ Power ମିଳୁଛି । ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ସମୟରେ ରାଇଡରଙ୍କ ଥକ୍କାପଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ହାଇୱେରେ ଭଲ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ମାଇଲେଜ୍ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରୋଜାନା ଫିଚର୍ସ:
ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ସହ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର Xକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଚଉଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍, ଲମ୍ବା ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ ସିଟ୍ ସହିତ କମ୍ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାଇଟ୍ର ରାଇଡର୍ସ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଡୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡର-ସିଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍-C USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ।