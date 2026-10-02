ETV Bharat / technology

ନାସାର SpaceX Crew-13 ସଫଳ ଲଞ୍ଚ୍: ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି 4 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍‌ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ନାସା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସର ମିଳିତ କ୍ରୁ-13 ମିଶନର ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏବେ ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସ(SpaceX) କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ରୁ-13 ମିଶନର ସଫଳ ଉତପେକ୍ଷଣ କରିଛି । ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେପ୍‌ କ୍ୟାନାଭେରଲ୍‌ ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନର ସ୍ପେସ୍‌ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପଲେକ୍ସ 40ରୁ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନରେ ଡ୍ରାଗନ୍‌ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତି 8:40 (11:10 a.m. EDT)ରେ 4ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ସଫଳ ଉଡାଣ ଭରିଛି । ନାସାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଜାରେଡ୍‌ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କ୍ରୁ-13 ମିଶନର ପ୍ରକୃତ ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍:

ନାସାର ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମିଶନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 4 ଜଣ ପ୍ରକୃତ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍‌ରେ ନାସାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକାତ ୱାଟକିନ୍ସ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଡେଲାନି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାନାଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ର ମହାକାଶଚାରୀ ଜୋଶୁଆ କୁଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ରୋସକସମୋସର ମହାକାଶଚାରୀ ସର୍ଗେ ଟେଟେରିୟାଟନିକୋଭ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ 75 ର ଟିମ୍ ସହ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାସାର ଅନିଲ ମେନନ୍, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପିଓଟ୍ର ଡୁବ୍ରୋଭ୍ ଏବଂ ଆନ୍ନା କିକିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmi 17C 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ।

ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଲଞ୍ଚ-ଟୁ-ଡକିଂ ରେକର୍ଡ:

ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମିଶନ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଉଡାଣ ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍‌ରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପେସ୍‌ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ହଥର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଏହି ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର 7 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ହାରମୋନି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହ ଏହାର ସଫଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଲଞ୍ଚ-ଟୁ-ଡକିଂ ସମୟ ଅଟେ ।

ସ୍ପେସ୍-ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍

ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ପ୍ରକ୍ରିୟା:

କ୍ରୁ-13ର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଆଇଏସଏସରେ ରହି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ମିଶନରେ ମାନବ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୃତ୍ରିମ ଟିସୁ ତିଆରି କରିବା, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ପାର୍କିନସନ୍ସ ରୋଗ ପାଇଁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଭଳି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ ଦଳର ଆଗମନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ମିଶନର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ କ୍ରୁ-12 ର ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ମେୟର୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ହାଥାୱେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫଳତାର ସହ ଫେରିଆସିବେ । ନାସାର ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେସଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିଶନର ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡକ୍ଟର ଲୋରି ଗ୍ଲେଜ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମିଶନ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।

ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ‘Fitbit Air’ ଟ୍ରାକର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

CREW 13 MISSION
NASA
FALCON 9 ROCKET
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ
NASA SPACEX CREW 13 LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.