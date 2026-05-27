ETV Bharat / technology

ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟୁମାନ ବେସ୍‌ କରିବ NASA; 2026ରେ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେବ 3ଟି ନୂଆ ମିଶନ୍

NASA ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ଏଜେନ୍ସିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

NASA to establish permanent human base on the Moon
ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ବେସ୍‌ କରିବ ନାସା; 2026ରେ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେବ 3ଟି ନୂଆ ମିଶନ୍ (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଚନ୍ଦ୍ର ଫ୍ଲାଏରାଉଣ୍ଡର ସଫଳତା ପରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (ନାସା) ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି 'ମୁନ୍ ବେସ୍' ମିଶନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

(From left to right) Models of the Blue Origin Mk1 Lunar Lander, Astrolab Crewed Lunar Rover, Lunar Outpost Pegasus Rover, and Firefly Elytra Dark Orbiter.
(ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ) ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ Mk1 ଲୁନାର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲାବ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଲୁନାର୍ ରୋଭର୍, ଲୁନାର୍ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପେଗାସସ୍ ରୋଭର୍, ଏବଂ ଫାୟାରଫ୍ଲାଏ ଏଲିଟ୍ରା ଡାର୍କ ଅର୍ବିଟରର ମଡେଲ୍। (NASA/Aubrey Gemignani)

NASA ଏହି ବେସ୍‌ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍, ରୋଭର୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଲୁନାର୍ ଟେରେନ୍ ଭେଇକିଲ୍ସ (LTVs) ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲାବ୍ସ ଏବଂ ଲୁନାର୍ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍‌ଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରୋଭର୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଯୋଗାଇବ ।

ଗତବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିବା 'ଫାୟାରଫ୍ଲାଏ ଏରୋସ୍ପେସ୍' ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇବ । ନାସା କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚନ୍ଦ୍ର(Symbolic Landing) ଅବତରଣଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ମହାକାଶଚାରୀ, କାର୍ଗୋ ସିଷ୍ଟମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଶନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ।

ନାସା ପ୍ରଶାସକ ଜାରେଡ୍ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, " ମୁନ୍ ବେସ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାକାଶୀୟ ଜଗତରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ମାନବତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶନ, କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ଏକ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବୁ, ବାସଯୋଗ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୌଶଳ ଶିଖିବୁ ।"

An infographic illustrating a phased approach to establishing a lunar base near the Moon's South Pole, depicting the progression from initial exploration and infrastructure development to a sustained human presence on the Moon.
ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି। (NASA/Edmy S. Cruz Reyes)

ଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ ମିଶନ୍:

NASA ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପରି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବିତରିତ ସହର ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ । ଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାର୍ଲୋସ୍ ଗାର୍ସିଆ ଗୋଲାନ କହିଛନ୍ତିଯେ "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ ଶହ ଶହ ବର୍ଗ ମାଇଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ" ।

ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହି ବେସ୍‌ରେ ବାସସ୍ଥାନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଖଣି ସ୍ଥଳ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଜୀବନଯାପନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ।

ମୁନଫଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମିଶନ୍:

ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ, ନାସା ମୁନଫଲ୍ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି, ଏକ ମିଶନ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ "ଉଡ଼ାଣ" କରିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇବ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଗୋଲାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଟର ସମର୍ପିତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ।

ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଟେମିସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଷ୍ଟକର ଭୂଖଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରିବେ। ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମହାକାଶଯାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାରଫ୍ଲାଏ ଏରୋସ୍ପେସକୁ ଚୟନ କରିଛି । ମୁନଫଲ୍ ମିଶନକୁ 2028ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ନାସା କହିଛି ଯେ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରେ କଷ୍ଟକର ଭୂଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ଶେଷ ପରେ, ଡ୍ରୋନରେ ଥିବା ପେଲୋଡ୍ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଚନ୍ଦ୍ର ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

NASA ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ଏଜେନ୍ସିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଗାର୍ସିଆ-ଗୋଲାନ କହିଛନ୍ତିଯେ "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛୁ" । "ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଭିଗେସନ୍, ପଏଣ୍ଟିଂ, ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।"

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିକାରୀ ଗାର୍ସିଆ ଗୋଲାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଗୋଲାନ କହିଛନ୍ତି, "ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି ।" "ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ନାଭିଗେସନ୍, ପଏଣ୍ଟିଂ, ଘଣ୍ଟା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ।"

ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଭବିଷ୍ୟତର ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯାହା ରୋବୋଟିକ୍ ଏବଂ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ନାସା ପ୍ରଶାସକ ଜାରେଡ୍ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେବଳ ନାସା ପୂରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ମିଶନ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ: ନାସାର ପର୍ସିଭିଅରେନ୍ସ ରୋଭର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ପରସ୍ପର ଉପରେ ରହିଥିବା 3ଟି ପଥରର ରହସ୍ୟମୟ ଚିତ୍ର

TAGGED:

NASA NEW MISSON
NASA MOON MISSION 2026
ଲୁନାର୍ ଟେରେନ୍ ଭେଇକିଲ୍ସ
MOON BASE MISSION
NASA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.