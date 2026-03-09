ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ମିଶନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ନାସାର ସଫଳ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
AROW ଟ୍ରାକିଂ ଟୁଲ୍ NASA ର ୱେବସାଇଟ୍ (nasa.gov/trackartemis) କିମ୍ବା NASA ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
Published : March 9, 2026 at 8:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NASA) ଆର୍ଟେମିସ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (AROW) ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଟୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ସ୍ପେସ୍ ମିଶନକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମହାକାଶ ମିଶନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ NASA ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଯେ କିପରି ଗଭୀର ମହାକାଶ ପରିବେଶରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ମହାକାଶଯାନର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । AROW NASA ର ୱେବସାଇଟ୍ (nasa.gov/trackartemis) କିମ୍ବା NASA ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
AROW କଣ କରେ?
AROW ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓରିଅନର ସ୍ଥିତି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ଏବଂ 10-ଦିନର ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ମିଶନ ଅବଧି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହି ଉପକରଣଟି ଓରିଅନରେ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ NASAର ଜନସନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।
AROW ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିରନ୍ତର କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ଲିଫ୍ଟଅଫର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମିଶନର ସରିବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓରିଅନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଓରିଅନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ, ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମିଶନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ଆପୋଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ।
ମୋବାଇଲରେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି:
ନାସା ଆପରେ ଏକ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ଟ୍ରାକର ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରେ । ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାଲିବ୍ରେସନ୍ କ୍ରମ ପରେ, ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଓରିଅନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ । ମହାକାଶଯାନ ରକେଟ୍ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମିଶନର ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ।
AROW ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହାର ଗତିବିଧିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ । ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଏକ ଇଫେମେରିସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ଲଞ୍ଚ ପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶଯାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ମଡେଲ୍, ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
ନାସାର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଟେମିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନବ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।