ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ: ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ନାସା-ସ୍ପେସଏକ୍ସର 4 ମହାକାଶଚାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାସା ଏବଂ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କ୍ରୁ-13 ମିଶନର 4 ମହାକାଶଚାରୀ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 18, 2026 at 11:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ କୌତୂହଳ ରହିଥାଏ । ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ (NASA) ଏବଂ ଘରୋଇ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସଏକ୍ସର ମିଳିତ 'କ୍ରୁ-13' (Crew-13) ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ଥିବା 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ଜନସନ ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ନାସା ଏବଂ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ISS)କୁ ଏହି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
କାହାକୁ ମିଳିଛି କି ଦାୟିତ୍ୱ?
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାସାର ଦୁଇଜଣ, କାନାଡିଆନ ସ୍ପେସ ଏଜେନ୍ସି (CSA)ର ଜଣେ ଏବଂ ରୁଷିଆର ରସକସମସ (Roscosmos)ର ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
|ନାମ
|ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି
|ମିଶନ୍ ରୋଲ୍
|ଜେସିକା ୱାଟକିନ୍ସ
|NASA
|କମାଣ୍ଡର
|ଲ୍ୟୁକ ଡେଲାନି
|ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟ
|ଜୋଶୁଆ କୁଟ୍ରିକ
|CSA
|ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ
|ସର୍ଗେଇ ତେତେରିଆଟନିକୋଭ
|ROSCOSMOS
|ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ
କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନର କଡ଼ା ନିୟମ ଏବଂ ଅପୋଲୋ ମିଶନର ଇତିହାସ:
କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭେଟାଭେଟି କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲ କିମ୍ବା ରିମୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଶନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଠିନ ମେଡିକାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେପରି କୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ନଦେଖାଯାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାସାର ଐତିହାସିକ 'ଅପୋଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' (Apollo programme) ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ।
The crew of NASA’s SpaceX Crew-13 mission entered quarantine late Thursday at the agency’s @NASAJohnson Space Center in Houston. Mission preparations continue as @NASA and @SpaceX target an early October launch to the International Space Station. More... https://t.co/1u6AW6f9CE pic.twitter.com/yWXzDbu8or— International Space Station (@Space_Station) September 17, 2026
କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତାର ସହ ସରିଛି ଜଟିଳ ଟ୍ରେନିଂ:
ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ହଥର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରି-ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତାଲିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେପ କାନାଭେରାଲ ସ୍ପେସ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ 'କ୍ରୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟେଷ୍ଟ' ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନତମାମ ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସ୍ପେସସୁଟ ପରିଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାହନ 'ଡ୍ରାଗନ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ' (Dragon spacecraft) ଭିତରେ ବସି ସୁଟ ଲିକ୍ ଚେକ୍ କରିବା ସହ ସିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସେମାନେ ମହାକାଶଯାନର ଭିତର ଅଂଶ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଡ୍ରାଗନର ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ପମ୍ପର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
କ’ଣ ରହିଛି କ୍ରୁ-13 ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?
ଏହି ଚାରିଜଣିଆ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ୍ସପେଡିସନ 75 (Expedition 75) ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ । ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । ଏହି ଗବେଷଣାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।