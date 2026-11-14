ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ମହାକାଶଚାରୀ ଖୋଜୁଛି NASA, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ
NASA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମଣିଷକୁ ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ପଠାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
Published : November 14, 2026 at 7:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାତିର ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଛି କି । ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା NASA ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମହାକାଶଚାରୀ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ NASA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମଣିଷକୁ ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ପଠାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମହାକାଶର ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଭେଦିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୁଯୋଗ ।
କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ:
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବିମାନ ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଜରୁରୀ । NASA ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଷ୍ଟିଓପାଥିକ୍ ମେଡିସିନ୍, ଫିଜିସିଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ନର୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ତାଲିମ । ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ କରିଥିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା 2027 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ । ଯଦି ଏହା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଭଳି STEM ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ମାନଦଣ୍ଡ:
କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଅତିକମରେ 3 ବର୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଇଲଟମାନେ ନିଜର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିୟମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ହାଇ-ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଜେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଭାବେ 750 ଘଣ୍ଟାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଜରୁରୀ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଫିକ୍ସଡ୍-ୱିଙ୍ଗ ବିମାନ ପାଇଁ ମୋଟ 1,500 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ 750 ଘଣ୍ଟା ପାଇଲଟ୍ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋଟାରୀ-ୱିଙ୍ଗ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ 1,000 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ସହ 300 ଘଣ୍ଟା ପାଇଲଟ୍ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସି ତାଲିମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବେ ଗଣନା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ତାଲିମ 2027 ମସିହା ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ଜରୁରୀ ।
ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ:
ମହାକାଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ NASAର କଠୋର 'ଲଙ୍ଗ-ଡ୍ୟୁରେସନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍' ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନସ୍ଥିତ ଜନସନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ NASA ଏହାର 2025 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଧାସଳଖ go.nasa.gov/astro2026 ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।