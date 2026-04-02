ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ସଫଳ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଥାପିବ ମାନବ
1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 17 ମିଶନ ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ରୁ ମିଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ।
Published : April 2, 2026 at 7:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛି ମଣିଷ । ନାସା ସଫଳତାର ସହିତ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 (Artemis II) ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । 1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 17 ମିଶନ ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ରୁ ମିଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ଯେଉଁଥିପରେ 3 ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମନୁଷ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଏହି ମିଶନ ଏପ୍ରିଲ 1 2026 ସଂନ୍ଧ୍ୟା 6:24 EDT ବା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଏପ୍ରିଲ 2 ଭୋର 3:54ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନରେ କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ, ପାଇଲଟ୍ ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋୱର, ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ ଓ କନାଡାଇ ଜେରେମି ଆଦି 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ ରକେଟ୍ ଓ ଓରାଅନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
2022 ମସିହାରେଆର୍ଟେମିସ୍ 1 (Artemis I) ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶନ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଫ୍ରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଅଟେ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ବାକର୍ଷଣ ବଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ 9200 କିମି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହା ମାନବ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ମହାକାଶଯାତ୍ରା ହେବ ।
ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଗଭୀର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସଠିକ ଜ୍ଞାମ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ମନୁଷ୍ଯ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଟିସୁ ଓ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ:
ଏହି ମିଶନରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନେଇଯାଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ନାସା ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଫଳରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନେଇପାରିବେ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏହି ସ୍ପେସ୍ ମିଶନକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ନାସା ଏକ ଅନଲାଇନ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି । ଯାହାକୁ Artemis Real-time Orbit Website (AROW) ଓ ନାସାର ୱେବସାଇଟ୍ (nasa.gov/trackartemis) ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ ।
|ଦିନ
|ପର୍ଯ୍ୟାୟ / ଇଭେଣ୍ଟ
|ବିବରଣୀ
|1-2
|ଉଚ୍ଚ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ
|ଓରିଅନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଗଭୀର ମହାକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏହାର ଜୀବନ-ସହଯୋଗ, ପ୍ରଚଳନ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପରୀକ୍ଷା ।
|2
|ଟ୍ରାନ୍ସଲୁନାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବର୍ନ
|ଓରିଅନର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରି ମହାକାଶଯାନକୁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରେଇବା
|3-4
|ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ
|କ୍ରୁ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମନିଟର କରିବେ; ମିଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଟ୍ରାକ କରିବେ
|5
|ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ
|ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ । କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୂତନ ସ୍ପେସସୁଟ୍ (ଧାରଣ, ଚାପ, ଆସନ ସ୍ଥାପନ, ଖାଇବା/ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟ) ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ।
|6
|ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରବେଶ
|ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଓରିଅନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
|7+
|ଫେରିବା ଯାତ୍ରା
|ଦଳ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସି ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ବାହାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗଭୀର ମହାକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ।
|ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
|ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସ୍ପାଲ୍ସସଡାଉନ୍
|ଓରିଅନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବ, ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 25,000 ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ କ୍ରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବତରଣ କରିବ ।
ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ ଅଟେ । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଟେମିସ୍ 3 ମିଶନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବତରଣ ସହିତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ।