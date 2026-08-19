ମହାକାଶରେ ଅଟକିଲା ନାସାର ମିଶନ୍: 6 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପେସୱାକ୍ ପରେ ବି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଅନିଲ୍ଙ୍କ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ସମସ୍ୟା
ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଏବଂ ଇଏସଏ(ESA)ର ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ 6 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ସ୍ପେସୱାକ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟେନା ବଦଳାଇବା କାମ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ।
Published : August 19, 2026 at 4:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ବାହାରେ ଚାଲିଥିବା ନାସାର ଏକ ବଡ଼ ମିଶନ୍ ଏବେ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ସହଯୋଗୀ ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ପେସ୍-ଟୁ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟେନା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ବାହାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଟିଳ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ସ୍ପେସୱାକ୍ (Spacewalk) ସମୟରେ ପୂରା କରାଯିବ । 18 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ପେସୱାକ୍ ମୋଟ୍ 6 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ କେବଳ ଖରାପ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବାହାର କରି ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟକାରଣ:
.@Astro_Anil and @Soph_Astro began completed their spacewalk at 2:52 p.m. EDT today after six hours and 23 minutes outside the space station. More... https://t.co/cxknPlrkAz pic.twitter.com/coNUX423qW— International Space Station (@Space_Station) August 18, 2026
ମହାକାଶର ଏହି କଠିନ ପରିବେଶରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଣ୍ଟେନାର ଟାଇଟ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଡାଟା କନେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା, ଗିମ୍ବଲ୍ ଅସେମ୍ବଲିରେ ଲକିଂ ପିନ୍ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ବାକି ଥିବା ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଟେନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନୂଆ ଆଣ୍ଟେନା ବାହାର କରି ଫିଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କାମକୁ ଅଧାରୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ପେସୱାକ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ଵେଷ୍ଟ ଏୟାରଲକ୍ ପାଖରେ ସଫେଇ କରିବା ସହ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାହାକୁ ବଦଳାଇଥିଲେ ।
ଅନିଲ ଏବଂ ସୋଫିଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ:
LIVE: @astro_anil and @Soph_astro are going on a spacewalk to replace an antenna outside the International Space Station. Today's six-and-a-half-hour spacewalk is scheduled to begin at around 8:35am ET (1235 UTC). https://t.co/kNVm15qRzn— NASA (@NASA) August 18, 2026
ଏହି ବିଶେଷ ମିଶନ୍ ଅନିଲ ମେନନଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେସୱାକ୍ ଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା (ESA)ର ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ଏହି ସ୍ପେସୱାକ୍ ସହିତ ସୋଫି ମହାକାଶରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ମିଶନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅନିଲ ମେନନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଏହି ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କାମ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ।
ଆଗାମୀ ସ୍ପେସୱାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନିଲ ମେନନ ଏବଂ ଜେସିକା ମେୟର ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ 6 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ସ୍ପେସୱାକ୍ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ସୋଲାର୍ ଆରେ ପାଇଁ ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅନିଲ୍ଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ସୁଟ୍ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେନ୍ସରର କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୀଡିଂ ଯୋଗୁଁ 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଣ୍ଟେନା ମିଶନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ 18 ଅଗଷ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମିଶନ୍ ପ୍ଲାନର୍ସମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଆଣ୍ଟେନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା କାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ତାରିଖକୁ ନୂଆ ସ୍ପେସୱାକ୍ ଦିନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଡେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ।