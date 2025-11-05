ETV Bharat / technology

ନଭେମ୍ବର 7ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାସା-ଇସ୍ରୋ ମିଳିତ ମିଶନ NISAR: ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ

ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ନାସା ଓ ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ମିଶନ ନିସାର ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ISRO Chief
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭି ନାରାୟଣନ (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 6:36 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ISRO ମିଳିତ ମିଶନ NISAR ସାଟେଲାଇଟ୍ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । NASA-ISRO ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର (NISAR) ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଗ୍ରହର ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ଏବଂ ବରଫ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇସ୍ରୋର GSLV ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା 2,400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର NISAR ଉପଗ୍ରହକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦୀୟମାନ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ କନକ୍ଲେଭ (ESTIC)ରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କାଲିବ୍ରେସନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଉପଗ୍ରହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ...ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଉପଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"

ନିସାରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡୁଆଲ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେନ୍ସର

ନିସାର ମିଶନ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ମିଶନ ଯାହାକି ଦୁଇଟି SAR ପ୍ରଣାଳୀ (ଏଲ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଏସ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେନ୍ସର)କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି । L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଭେଦି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ । ଏହାସହିତ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଘନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଭୂମି ଓ ତୁଷାର ପୃଷ୍ଠ ଗତିବିଧି ମାପିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଘାସ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଏଦ କରିପାରିବ । ଏହା କୃଷି ଜମି, ଘାସ ପରିବେଶ ଏବଂ ତୁଷାରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଉଭୟ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମେଘ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ।

ଆସିଲା ଗଗନ ଯାନ ମିଶନ ଅପଡେଟ୍‌

ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ଗଗନ ଯାନର ପ୍ରଥମ ମାନବହୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାନୁଆରୀରେ କରାଯିବ । ଇସ୍ରୋ ସ୍ବଦେଶୀ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଇସ୍ରୋ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମାନବହୀନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ, ଯାହାପରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଯିବ ।

ISROର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (Space Station) ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 52 ଟନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ମହାକାଶରେ ଦୀର୍ଘ ମିଶନ ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ (3ରୁ 4ଜଣ କ୍ରୁ)ଙ୍କୁ ବହନ କରିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ NISARର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ମେନର ମାଉଣ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଦ୍ବୀପକୁ କଏଦ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳାଶୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନିସାର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର କିଛି ଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ନିସାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ମିଶନ ନାସା-ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ବୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଯାନ; ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି 'ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କାର'

