ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିଲ: ISS ବାହାରେ ସ୍ପେସୱାକ୍, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ
ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଏବଂ ଇଏସଏ ର ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସୱାକ୍ କରି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Published : August 18, 2026 at 6:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି । ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର , 18 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଆମେରିକା ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା (NASA) ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା (ESA)ର ଦୁଇଜଣ ସାହାସୀ ମହାକାଶଚାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରୁ ବାହରକୁ ଆସି ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶର ଭାକ୍ୟୁମ୍ରେ ପାଦ ଥାପିବେ । ଏହି ମିଶନ୍ରେ ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନେଟ୍ ଅନିଲ୍ ମେନନ ଏବଂ ଇଏସଏର ମହାକାଶଚାରୀ ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଶନ୍ ଆମେରିକା ଇତିହାସର 97ତମ ସ୍ପେସୱାକ୍ (Spacewalk) ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ।
ମିଶନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଏହି ଜଟିଳ ମିଶନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍ପେସ୍-ଟୁ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟେନା (SGANT)କୁ ବଦଳାଇବା । ଏହି ଆଣ୍ଟେନାଟି ହେଉଛି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶରେ ଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନେ ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଥିବା ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ଷ୍ଟେସନର Z1 ଟ୍ରସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପେୟାର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନୂଆ ଆଣ୍ଟେନା ଆଣି ସେଠାରେ ଫିଟ୍ କରିବେ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ଡାଟା କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ନୂଆ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ଚାଲୁ କରିବେ ।
Tomorrow, two astronauts will be going on a spacewalk!— NASA (@NASA) August 17, 2026
Beginning at about 8:35am ET (1235 UTC), astronauts @Astro_Anil and @Soph_Astro will step outside the @Space_Station to replace a communications antenna. Tune in at 7am ET (1100 UTC): https://t.co/eAZp1LtgDB pic.twitter.com/Vw7Dm387PA
ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଲଗା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଅନିଲ ମେନନ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'Canadarm2' ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ (ବାହୁ) ଉପରେ ସବାର ହୋଇ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର ବାହାର କାନ୍ଥ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ରସି (Tethered) ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବେ । ଏହି ସମୟରେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ରହି କମାଣ୍ଡର ଜେସିକା ମେୟର ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ୟାକ୍ ହାଥୱେ ସେହି ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମକୁ ଅପରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରେକର୍ଡ:
Live tomorrow: ESA astronaut @Soph_astro's first spacewalk, alongside NASA astronaut Anil Menon, to replace a crucial piece of equipment on the ISS.— European Space Agency (@esa) August 17, 2026
Watch from 12:00 BST / 13:00 CEST on ESA WebTV and YouTube.
🔗https://t.co/NQf3ZA92K1 pic.twitter.com/gU7D5PSQTj
ଏହି ସ୍ପେସୱାକ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍, କାରଣ ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାଲାୟାଲୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରର ଚେର କେରଳର ପାଲକ୍କାଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଓଟ୍ଟାପାଲମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ସ୍ପେସୱାକ୍ କରି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ମହାକାଶର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ମିନିଟ୍ରେ ନାସାର ଆଧାରିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ନାସା ଟିଭି (NASA TV) ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ସ୍ପେସୱାକ୍ (Spacewalk) କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ?
ଆପଣ ଏହି ସ୍ପେସୱାକକୁ ନାସାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ NASA Live ଏବଂ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପ୍ NASA+ ରେ ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ନାସାର ଅଫିସିଆଲ୍ NASA YouTube Channelରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:05 ମିନିଟରେ (6:05 PM IST) ଏହି ସ୍ପେସୱାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ । ଏହାର ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ମିନିଟରୁ (4:30 PM IST) ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।