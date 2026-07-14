ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିଲ ମେନନ୍! ରୁଷର ସୋୟୁଜ୍ ରକେଟ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚିଂ
ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ୍ ରୁଷର ସୋୟୁଜ୍ MS 29 ମହାକାଶଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କାଜାଖସ୍ତାନରୁ ଆଜି ରାତି ଭାରତୀୟ ସମୟ 8 ଟା 17 ମିନିଟ୍ରେ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ।
Published : July 14, 2026 at 8:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନାସାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ୍ଙ୍କ ଆଠ ମାସିଆ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ରୁଷର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ରୋସକୋସମୋସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସୋୟୁଜ୍ ମହାକାଶଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂଆ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନାମକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ।
ସଫଳ ଲଞ୍ଚିଂ ଏବଂ ରୁଟ୍ ବିବରଣୀ:
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିଲ ମେନନ୍ ଆଜି 14 ଜୁଲାଇ 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ସେ ରୁଷର ସୋୟୁଜ୍ MS 29 ମହାକାଶଯାନରେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇକୋନୁର କୋସମୋଡ୍ରୋମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ କରାଯାଇଛି । ଆମେରିକା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ସକାଳ 10 ଟା 47 ମିନିଟ୍ରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ 8 ଟା 17 ମିନିଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମିଶନ ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରିଲ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ।
Onwards and upwards! @astro_anil, Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off from Baikonur at 10:47am ET (1447 UTC).— NASA (@NASA) July 14, 2026
They'll arrive at the @Space_Station later today; live docking coverage is scheduled to begin at 1:10pm ET (1710 UTC). pic.twitter.com/bP1p2DmLkB
ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା:
ଅନିଲ ମେନନ୍ ଆମେରିକାର ମିନେସୋଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିନିଆପୋଲିସ୍ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ଶଙ୍କରନ୍ ମେନନ୍ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତା ଏଲିଜାବେଥ୍ ସାମୋଏଲେଙ୍କୋ ୟୁକ୍ରେନର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ପରିବାର କେରଳର ପାଲକ୍କାଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଟ୍ଟାପାଲମ୍ ସହର ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ସେ ଆନ୍ନା ମେନନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ଭଳି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସାମିଲ ଅଛି । ସେ 1999 ମସିହାରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନ୍ୟୁରୋବାୟୋଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 2004ରେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 2006ରେ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟେକ୍ସାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେଡିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନିଲ ମେନନ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା:
ଅନିଲ ମେନନ୍ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଚିକିତ୍ସକ, ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନ ଏବଂ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଅଟନ୍ତି । ସେ 2014 ମସିହାରୁ ନାସାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ 2018 ମସିହାରେ ସେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ SpaceXରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେଠାକାର ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ସେ ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ରୁଷୀୟ ସହଯୋଗୀ ପ୍ୟୋଟ୍ର ଦୁବ୍ରୋଭ ଏବଂ ଆନ୍ନା କିକିନାଙ୍କ ସହ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସନ୍ତା ଆଠ ମାସ ରହିବେ ଏବଂ ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରିବେ ।