Artemis III Mission: ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ନାସା ନିଜର Artemis III ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଇ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ।
Published : October 24, 2026 at 3:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା (NASA) ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ମହାକାଶ ଇତିହାସର ଏକ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଏବଂ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା Artemis III ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, ଯାହା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ତେବେ ଏହି Artemis III ମିଶନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚାନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ, ବରଣ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ (Low Earth Orbit)ରେ ରହି ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ର ଟେଷ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
କିଏ ଯିବେ ଏବଂ ଏହି ମିଶନ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY.— NASA (@NASA) October 23, 2026
ନାସାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ୍କୁ ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଓରିଅନ୍ (Orion) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଟିମ୍ରେ ନାସାର ରେଣ୍ଡ୍ ବ୍ରେସନିକ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ରୁବିଓ ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରେ ଡଗଲାସ୍ଙ୍କ ସହ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଲୁକା ପାର୍ମିଟାନୋ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶରେ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ (Blue Origin) ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ (SpaceX)ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଟେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ 2028ର Artemis IV ଚାନ୍ଦ ମିଶନ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା
ଏହି ଜଟିଳ ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍ର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର 'ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ମାର୍କ 2' (Blue Moon Mark 2) ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ର ଟେଷ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 273 ମାଇଲ୍ ଉପରକୁ ପଠାଇବ । ସେଠାରେ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ SLS ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ ।
ଓରିଅନ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରି ପରେ 345 ମାଇଲ୍ର ଗୋଲାକାର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରିବ । ଏହାପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ କ୍ରୁ ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଦୁଇଟିଯାକ ଯାନ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ । ସେମାନେ ସେଠାରେ କ୍ୟାବିନ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ବାୟୁର ଚାପକୁ ନିଜେ ପରଖିବେ । ମହାକାଶ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍କୁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
During next year’s Artemis III mission, teams will practice rendezvous, docking, and proximity operations in low-Earth orbit https://t.co/CvvLHl11hI— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଷ୍ଟାରଶିପ୍ ସହିତ କଠିନ ଟେଷ୍ଟ
ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ସେଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ । ଏହାପରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ନିଜର 'ଷ୍ଟାରଶିପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 3' (Starship Version 3) ର ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ, ଯାହା 206 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ । ଓରିଅନ୍ ଏହି ଷ୍ଟାରଶିପ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏହାର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ।
ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାରଶିପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗ ବା ନାକରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ମିଶନ୍ ର ବାକି ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ:
ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓରିଅନ୍ ପାଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ନିଜର କ୍ରୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସୁଟ୍, ଡକିଙ୍ଗ୍ ସେନ୍ସର, ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମହାକାଶରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ ।
Artemis III will be one of the most complex test missions in NASA history. Launching in 2027, Artemis III astronauts will practice rendezvous and docking with two commercial lunar landers designed to carry crew from the Orion spacecraft to the lunar surface. Details below ⬇️ https://t.co/sKf9v4hHjI— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 23, 2026
ଏହି ମିଶନ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଣିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଉପରେ କାମ କରାଯିବା ସହ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ବିହନ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ । ମିଶନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିବ । ସେଠାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ନାସା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ ।