Artemis-III ମିଶନ ପାଇଁ ନାସା ଘୋଷଣା କଲା ଚାରି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ
ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମୁନ୍ ବେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ସମେତ ମୋଟ ଚାରୋଟି ବୃହତ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Published : June 10, 2026 at 2:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା (NASA) ତାର ବହୁପ୍ରତିକ୍ଷିତ ‘Artemis III’ ମିଶନ ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଦଳରେ ର୍ୟାଣ୍ଡି ବ୍ରେସନିକ, ଫ୍ରାଙ୍କ ରୁବିଓ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ଡଗଲାସ ଏବଂ ଇଉରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଲୁକା ପାରମିଟାନୋ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ନିଜର Orion କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଦୁଇଟି ଲୁନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହିତ ସଫଳତାର ସହ ଡକ୍ (Docking) କରିବାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।
ନାସାର ଏହି ଆର୍ଟେମିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ SpaceX ଏବଂ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ Blue Origin ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । ଏହି ଡେମୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2027 ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଫ୍ଲୋରିଡା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନର ଏକ ବିଶାଳ ରକେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିରୁ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନର ରକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ନାସା ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମୁନ୍ ବେସ୍ (Moon Base) ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଓରିଜିନ୍ ସମେତ ମୋଟ ଚାରୋଟି ବୃହତ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ (Mars)କୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଏହି ମିଶନରେ ଚାରି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍’ (SLS) ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Google Search Profile' ଫିଚର୍, ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ
- ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ମାଡ଼ ହେଲା ବିଶାଳ ଉଲକାପିଣ୍ଡ, ଥରିଉଠିଲା ଅନେକ ସହର
- ଇସ୍ରୋର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ଏବଂ 5, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ନମୁନା
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ