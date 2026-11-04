ନଭେମ୍ବର ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଏହି ସବୁ ପ୍ରିମିୟମ୍, ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ
UPCOMING SMARTPHONES NOVEMBER 2026: ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଷ୍ଟ-ରିଫ୍ରେସ ଡିସପ୍ଲେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍, ବଡ଼ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ୨୦୦ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ (MP) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସର କ୍ୟାମେରା ରହିବ ।
Published : November 4, 2026 at 10:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରିମିୟମ୍, ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ ଓ ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରୋଲା, ଭିଭୋ, ସାଓମି, ୱାନପ୍ଲସ୍, ରିଅଲମି, ପୋକୋ, ଟେକ୍ନୋ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଷ୍ଟ-ରିଫ୍ରେସ (fast-refresh) ଡିସପ୍ଲେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍, ବଡ଼ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ୨୦୦ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ (MP) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସର ଥିବା କ୍ୟାମେରା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
ମୋଟୋରୋଲା ସିଗ୍ନେଚର 27:
ମୋଟୋରୋଲା ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ଭାରତରେ ସିଗ୍ନେଚର 27 ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ Qualcomm ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ୮ ଏଲିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଜେନ୍ ୬ ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପରେ ଏକ 50MP ସୋନି LYTIA ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଫୋନରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍-ସେରାମିକ୍ ବଡି ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
'ସିଗ୍ନେଚର୍ ୨୭' (Signature 27) ବ୍ୟତୀତ, 'ମୋଟୋ G47 ପାୱାର 5G' (Moto G47 Power 5G) ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ 'ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି ୬୩୦୦' (MediaTek Dimensity 6300) ପ୍ରୋସେସର୍, ୩୩ ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୭,୦୦୦ mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ୧୨୦ Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୬.୬୭ ଇଞ୍ଚର HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମୋଟୋରୋଲା 'Edge 70 Neo 5G' ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ Snapdragon 7s Gen 3 ପ୍ରୋସେସର, 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।
Vivo X500 ସିରିଜ୍
Vivo ଭାରତରେ ନିଜର X500 ସିରିଜ୍କୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ X500 5G, X500 Pro ଏବଂ X500 Pro Max ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବେ । ଏହି ସିରିଜ୍ରେ MediaTek Dimensity 9600 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍, ଦ୍ରୁତ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଟେଲିଫୋଟୋ ସେନ୍ସରଯୁକ୍ତ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । X500 Pro Maxରେ 200 ମେଗା ପିକ୍ସେଲ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 8000 mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । X500 Proରେ 2K 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ ।
Vivo ମଧ୍ୟ V80 FE ଏବଂ Y32 5G ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, V80 FEରେ 200MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 7,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ସେହିପରି Y32 5Gରେ 8,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ Snapdragon 4 Gen 2 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍, ରିୟଲ ମି' ଏବଂ ସାଓମି:
Realme 17 Pro ସିରିଜରେ 10,000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଡେଲରେ 200MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 165Hz ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । OnePlus, 16R ମଡେଲକୁ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର, AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 120W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଥିବା 8,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
'ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୨୦୨୬' (India Mobile Congress 2026)ରେ ଭାରତରେ ସାଓମି ନିଜର 'Xiaomi 18 Pro' ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏଥିରେ 'Snapdragon 8 Elite Gen 6' ପ୍ରୋସେସର୍, ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି 200MP ସେନ୍ସର ସହିତ ଟ୍ରିପଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍:
POCO X8s 5G, Wobble Speed 5G, itel A300 Plus ଏବଂ Tecno Spark 50C ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ । ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଫୋନ୍ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇବ । 120Hz ଡିସପ୍ଲେ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 5G ସୁବିଧା ସହିତ ଏହା ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ମଡେଲ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।