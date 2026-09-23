ETV Bharat / technology

Motorola Signature 27: 200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା ମୋଟୋରୋଲାର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ଫୋନ୍‌

ମୋଟୋରୋଲା କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସିରିଜ୍‌ର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ Motorola Signature 27 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ସହ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର୍‌ ରହିଛି ।

MOTOROLA SIGNATURE 27 ମୋଟୋରୋଲା ନୂଆ ଫୋନ୍‌ MOTOROLA SIGNATURE 27 200MP CAMERA SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6 ମୋଟୋରୋଲା ସିଗ୍ନେଚର 27
Motorola Signature 27ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50MPର Sony LYTIA 910 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ 200MPର ବିଶାଳ ପେରିସ୍କୋପ୍‌ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । (Image Credit: Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମୋଟୋରୋଲା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମିଟ୍‌ ଅବସରରେ ତାର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ Motorola Signature 27 ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ କମ୍ପାନୀର ସିଗ୍ନେଚର୍‌ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ୍‌ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ମୋଟୋରୋଲା ସିଗ୍ନେଚର୍‌ର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍‌ ସଂସ୍କରଣ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । କ୍ଵାଲକମ୍‌ର ନୂଆ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ଚିପସେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲ୍‌ର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଆପଣେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍‌ 27କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେନେରେସନ୍‌ର ଫୋନ୍‌କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ।

200MP ପେରିସ୍କୋପ୍‌ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆର୍କଟିକମେଶ୍‌ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌:

କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Motorola Signature 27ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50MPର Sony LYTIA 910 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ 200MPର ବିଶାଳ ପେରିସ୍କୋପ୍‌ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଏନହାନସମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଏଆଇ ସହାୟତାରେ ସିନ୍‌ ଆନାଲାଇଜ୍‌ କରି ରିୟଲ୍‌-ଟାଇମ୍‌ରେ କଲର୍‌ ଟୋନ୍‌ ଆଡଜଷ୍ଟ୍‌ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଵାଲକମ୍‌ର ଇମେଜ୍‌ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ OIS ହାର୍ଡୱେର୍‌ ସହିତ କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସ୍ମୁଥ ରଖିବ । ହେଭି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ପ୍ରୋସେସରକୁ ଓଭରହିଟିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆର୍କଟିକମେଶ୍‌ (ArcticMesh) କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ୍‌-ଇନଫ୍ୟୁଜ୍‌ଡ ଥର୍ମାଲ୍‌ ଜେଲ୍‌, ଲିକ୍ଵିଡ୍‌ ମେଟାଲ୍‌ ଏବଂ କପର୍‌ ମେଶ୍‌ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 3D ଭେପର୍‌ ଚେମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍‌ ତୁଳନାରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଅଟେ ।

ଗୁଗଲ୍‌ ଜେମିନି ଓମିନି ଏଆଇ ଏବଂ B&O ଅଡିଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଜେମିନି ଓମିନି ଫିଚର୍‌ ରହିଛି, ଯାହା ଟେକ୍ସଟ୍‌ ପ୍ରମ୍ପ୍‌ଟ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗଲ୍‌ର Lyria ଟୁଲ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍‌ କରିପାରିବେ । ଅଡିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମୋଟୋରୋଲାର ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସ୍‌ ଯେଉଁଥିରେ 'Audio by B&O' (Bang & Olufsen) ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସଫ୍ଟୱେର୍‌ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଏସ୍‌ ଅପଡେଟ୍‌ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହା Android 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୋଟୋରୋଲାର ନିଜସ୍ୱ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ସହିତ ହେବ ।

ଫୋନର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:

ମୋଟୋରୋଲା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ମୋଟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ Pantone Coal Smoke ଏବଂ Pantone Capulet Olive ସାମିଲ ଅଛି । Coal Smoke ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ରେ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରିପ୍‌ ପାଇଁ ୱୋଭେନ୍‌ ଟେକ୍ସଚର୍‌ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ Capulet Olive ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ରେ ବ୍ରଶ୍‌ଡ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍‌ ଫିନିଶ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ, ରାମ୍‌, ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍‌ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ଡାଟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

JSW Group ଲଞ୍ଚ କଲା AMPSTAR ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବଜାରକୁ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍‌ ଓ ଟ୍ରକ୍‌

Qualcomm ଲଞ୍ଚ କଲା Snapdragon 8 Elite ଚିପ୍, ଏବେ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଲିବ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI

TAGGED:

ମୋଟୋରୋଲା ନୂଆ ଫୋନ୍‌
MOTOROLA SIGNATURE 27 200MP CAMERA
SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6
ମୋଟୋରୋଲା ସିଗ୍ନେଚର 27
MOTOROLA SIGNATURE 27

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.