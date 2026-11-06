Motorola Signature 27 ଲଞ୍ଚ: 200MP କ୍ୟାମେରା, 12,000 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ ସହ ଆସିଲା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର!
ମୋଟୋରୋଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Elite Extreme ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 12000 ନିଟ୍ସର ଅଲ୍ଟ୍ରା ବ୍ରାଇଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ Motorola Signature 27 ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : November 6, 2026 at 3:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମୋଟୋରୋଲା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ Motorola Signature 27 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପରଫୋନ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଚୟନକୃତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 12,000 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ 'Extreme AMOLED Duo Tandem' ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 12000 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହି ଡୁଓ ଟ୍ୟାଣ୍ଡେମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଲେୟାର୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ 34 ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେର ଲାଇଫ୍ସ୍ପାନ୍ 121 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ 1.5K Super HD ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ, Dolby Vision ଏବଂ SGS ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ArcticMesh କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ହେଭି ପରଫରମାନ୍ସ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଯେପରି ଗରମ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ArcticMesh କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଇକ୍ରୋ-ଡାଇମଣ୍ଡ ଜେଲ୍ ସହିତ 40 ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଥର୍ମାଲ୍ ଚ୍ୟାମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ନେଟୱର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6-ଆଣ୍ଟିନା ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 5G ଡାଉନଲୋଡ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ସହ Wi-Fi 8କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବିରାଟ 7000mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।
DXOMARK ଗୋଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ 200MP କ୍ୟାମେରା:
ମୋଟୋରୋଲା ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ DXOMARK ଗୋଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି । ଏହାର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା 50MP Sony LYTIA L910 ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହା LOFIC ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ OIS ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଦୂରର ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଥିରେ 100x AI ସୁପର୍ ଜୁମ୍ ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 200MPର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ ।
Gemini Intelligence ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ:
ଏହି ସୁପର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଗଲ୍ Gemini Intelligence ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ସହିତ ମୋଟୋରୋଲାର ନିଜସ୍ୱ Qira ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ Gemini Omni ଏବଂ ଭଏସ୍ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ Lyria ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Bang & Olufsen ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଉଣ୍ଡ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ପିକର୍ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ:
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ Motorola Signature 27ର ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1599 ଡଲାର୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ (1,50,000) ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍କୁ Pantone Capulet Olive ଏବଂ Pantone Coal Smoke ଭଳି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ସହିତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।