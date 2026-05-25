ଜୁନ୍ 4ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Motorola Edge 70 Pro+
Published : May 25, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଟୋରୋଲା ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହି ନୂଆ ଫୋନର ନାମ Motorola Edge 70 Pro+ । ଏହା ଆଗମୀ ମାସ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫୋନ ବହୁତ ସାରା ଫିଚ଼ର ସାମାନ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
Motorola Edge 70 Pro+ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର 1.5K କ୍ୱାଡ଼-କର୍ଭଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ OLED ପ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏଥିରେ 144Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସହିତ, ଏହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 5200 ରହିବ । ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫୋନରେ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟିର 8500 ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଏହା ଛଡା ଫୋନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ Hello UX ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ କରିବ ଯାହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ଏଥିରେ 8GB/12GB LPDDR5X RAM ଏବଂ 256GB/512GBର ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବଡି ଫୋନରେ IP68/IP69 ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ରେଟିଂ, ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (MIL-STD-810H), ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଡଲବି ଅଟ୍ମୋସ୍ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର ରହିଛି ।
Motorola Edge 70 Pro+ର କ୍ୟାମେରା:
Motorola Edge 70 Pro+ର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ 3.5X ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କମ୍ୟାରା ମିଳିପାରେ ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ବ୍ୟାଟେରୀ:
Motorola Edge 70 Pro+ର ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ 6500 mAhର ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 90Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଫୋନ ସହିତ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାର ସୂଚ଼ନା ମିଳୁଛି ।
Motorola Edge 70 Pro+ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ:
Motorola Edge 70 Pro+ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ Flipkart ରେ ଏହି ଫୋନର ଟିଜ୍ କରିଛି , ଏବଂ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଅଛି । ଏହି ଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ Flipkartରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50,000 ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।