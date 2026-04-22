ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Motorola Edge 70 Pro : 6,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ 5,200 nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍
Published : April 22, 2026 at 5:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୋଟ୍ରାଲା (Motorola) କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବରେ ଏକ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Motorola Edge 70 Pro । ଏହି ଫୋନରେ କମ୍ପାନୀ ମିଡିଆଟେକ୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ 6500 mAhର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ Sony LYT-710 ସେନ୍ସର ବାଲା 50 ମେଗାପିକ୍ସଲର କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି । ଏହା ଛଡା ଫୋନ ଅଧିକ ହିଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଭଳି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ।
Motorola Edge 70 Proର କ୍ୟାମେରା :
ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70 ପ୍ରୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫୋଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ଏବଂ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ।
Motorola Edge 70 Proର ଡିସପ୍ଲେ:
ଏହି ଫୋନରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 144 ହର୍ଜ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 5200, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର କର୍ଭ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ପରଦା ଫୋନକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ।
Motorola Edge 70 Proର ପ୍ରୋସେସର:
ପ୍ରୋସେସର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଫୋନ୍ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 8500 ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗେମିଂ ଏବଂ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏଥିରେ 8 ଜିବି ଓ 12 ଜିବିର ର୍ୟାମ୍ ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫୋନକୁ କେବେ ହେଲେ ଧୀମା ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଚାଲୁଛି ।
Motorola Edge 70 Proର ମୂଲ୍ୟ:
ଶେଷରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, 8 ଜିବି ର୍ୟାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 38,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12 ଜିବି ର୍ୟାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 41,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6,500 ଏମଏଏଚର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 90 ୱାଟର ଫାଷ୍ଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।