7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorola Edge 70 Neo, ମିଳୁଛି 6,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି
Motorola Edge 70 Neo ଫୋନରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 45W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, 75W ୱାୟାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
Published : November 24, 2026 at 3:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତରେ ଏହାର Edge ସିରିଜ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ Motorola Edge 70 Neo । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନର ପ୍ରୋସେସର ତା ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ହାଲୋ ୟୁଆଇ (Hello UI)ରେ ଚାଲିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋଟୋରୋଲାର ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Motorola Edge 70 Neo: ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
|ମଡେଲ୍
|ମୂଲ୍ୟ
|କଲର ଅପସନ୍
|8GB + 128GB
|Rs 34,999 (ସମସ୍ତ ରିହାତି ପରେ)
|ଲେଦର-ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଫିନିଶ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ ମିଲ୍କି ବ୍ଲୁ
|ଆସେଟେଟ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରେ ଲିଲାକ୍
|ସିଲ୍କ-ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଫିନିଶ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ
|ଲେଦର-ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଫିନିଶ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ ସେଜ୍
ଏହି ଫୋନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1, 2026ରୁ ମୋଟୋରୋଲା ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଭାବେ ଲେନୋଭୋ ମାଲିକାନାଧୀନ ଏହି ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ 3,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ ରିହାତି (10 ଦିନ ପାଇଁ ସୀମିତ) ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 3,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାଫଳରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ 34,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି । ମୋଟୋରୋଲା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
The countdown has officially begun! ⏳ Today, get ready to see the motorola edge 70 neo take the spotlight. The full film goes live today. Don't miss it! 📸✨ Motorola Edge 70 Neo launching 24th November on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/Bx3SOaaaBo— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
Motorola Edge 70 Neoର ଆକାର 162.7mm x 75.7mm x 8.49mm ଏବଂ ଓଜନ 204 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏଥିରେ ସୁପର HD (2772 x 1272 ପିକ୍ସେଲ) ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 5200 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 1500Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ସହ 6.8-ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋସନ୍ ବ୍ଲୁ ରିଡକସନ୍ SGS ଡିସପ୍ଲେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ 8GB LPDDR5X RAM ଏବଂ 128GB UFS3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s ଜେନ୍ 3 ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି ।ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ RAM ବୁଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ।
କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Edge 70 Neoରେ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ f/1.8 ଆପର୍ଚର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସପୋର୍ଟ ସହ 50MP ସୋନି LYTIA 710 ମୁଖ୍ୟ ସେନସର, f/2.4 ଆପର୍ଚର ସହ 2MP ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 3-ଇନ୍-1 ଲାଇଟ୍ ସେନସର ଦିଆଯାଇଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ f/2.2 ଆପର୍ଚର ସହ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଉଭୟ ରିୟର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ ।
ଫୋନରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 45W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, 75W ୱାୟାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ମୋଟୋରୋଲା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 53 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ IP64 ରେଟିଂ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ପଡ଼ିଯିବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ MIL-STD-810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ।
The countdown has officially begun! ⏳ Today, get ready to see the motorola edge 70 neo take the spotlight. The full film goes live today. Don't miss it! 📸✨ Motorola Edge 70 Neo launching 24th November on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/Bx3SOaaaBo— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଡିଭାଇସରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0, 5G ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଫାଇ 6E, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, QZSS ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ହାଲୋ ୟୁଆଇ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ତିନୋଟି OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।