ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Edge 70 Max 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍
ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Edge 70 Max ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 7,100mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
Published : July 15, 2026 at 7:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଏହାର ପପୁଲାର ଲାଇନ୍ଅପ୍ର ପଞ୍ଚମ ମଡେଲ୍ Motorola Edge 70 Max ଅଫିସିଆଲୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହାକମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରଫମାନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏକ ସେଗେମେଣ୍ଟ-ବେଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ । ଏହି ଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ତିନୋଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାନ୍ଟୋନ୍-କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଆକ୍ୱା ଗ୍ରେ, ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଡାର୍କ ସାଡୋ ଏବଂ ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିକ୍ରି ତାରିଖ:
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୋଟ 2ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ସହିତ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 54,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
8GB ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 54,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
12GB ରାମ୍ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ଏହା ଏହି ମଡେଲ୍ର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 59,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତା 20 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲାର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:
ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 6.8-ଇଞ୍ଚର QHD+ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସୁଗମ ଚାଲିବା ପାଇଁ 144Hzର ସୁପର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 360Hzର ଟଚ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ସେଗମେଣ୍ଟ-ଫାଷ୍ଟ 7,000 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଦା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେସପନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ୱାଟର ଟଚ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ।
ଭଲ ଗେମିଂ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋନରେ କ୍ୱାଲକମ୍ର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ 3nm ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 Gen 5 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UI ସଫ୍ଟୱେରରେ ରନ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ବର୍ଷର OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ସେଫ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ଫୋନକୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5,500 sq mm ଡିସିପେସନ୍ ଏରିଆ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବେପର୍ ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
Motorola Edge 70 Maxର କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50MPର ମୁଖ୍ୟ Sony LYT-710 ସେନ୍ସର ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 119-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଥିବା ଏକ 8MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 4K ସ୍ପିଡ୍ରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ।
ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଫୋନ୍ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 7,100mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପୁରା 58 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 90Wର ୱାୟରଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 25Wର ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଆଡଭାନ୍ସ IP68 + IP69ର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।