ଆସୁଛି ମୋଟୋରୋଲାର ପ୍ରଥମ ପତଳା ଫୋନ Edge 70; ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଲଞ୍ଚ
ମୋଟୋରୋଲା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ ଫୋନ Edge 70କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 8, 2025 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Motorola ଖୁବଶୀଘ୍ର Edge 70 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । Motorola Edge 70ର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ Flipkartରେ ଏକ ଟିଜର ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପତଳା ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ମାପ କେବଳ 5.99 ମିମି ରହିବ । Motorola Edge 70 ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯେପରିକି Tecno Pova Slim, iPhone Air ଏବଂ Samsung Galaxy S25 Edge ସହିତ ଯୋଗଦେବ ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରେ 3ଟି ପ୍ୟାଣ୍ଡନ କଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହି ପତଳା ଫୋନରେ ଆଉ କଣ କଣ ଖାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
everyTHIN done the right way.— Motorola India (@motorolaindia) December 8, 2025
At just 5.99mm, the motorola edge 70 sets a new benchmark for slimness without compromise.
Launching 15th December on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores. #MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThin pic.twitter.com/7K8AbQ4StK
Motorola Edge 70: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
କମ୍ପାନୀ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 15 । ଏହା ସହିତ, ଟେକ୍ ଫାର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ Qualcommର Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ LED ଫ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହା ଦେଶରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମୋଟୋରୋଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Motorola Edge 70: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଏବଂ କଲର ଅପସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey, ଏବଂ Pantone Lily Pad ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 68 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 15 ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ 5000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ ।
ଥର୍ମାଲ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଭାପର୍ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 6.7-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 4500 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, Gorilla Glass 7i ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ Dolby Atmos ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିବ । Edge 70 Android 16-ଆଧାରିତ Hello UI ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଫୋନ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 60fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟର ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର୍ ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଭିଜନ୍ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ବାଡ୍ ପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ରହିବ।
ସେହିପରି ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68+IP69 ରେଟିଂ ସହିତ MIL-STD 810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ "ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍" ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 159 ଗ୍ରାମ ହେବ ।