ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorola Edge 70 Fusion ସ୍ମାଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ !
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 68W ଟର୍ବୋପାୱାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ
Published : March 6, 2026 at 5:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟୋରୋଲା କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।ଏହାର ନାମ Motorola Edge 70 Fusion ଅଟେ । ଏହି ଫୋନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, 7000mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାଟଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70 ଫ୍ୟୁଜନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70 ଫ୍ୟୁଜନରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ ସୁପର୍ ଏଚଡି 1.5K Extreme ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ଡିସପ୍ଲେରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDR10+ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 5200 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନରେ 10-ବିଟ୍ କଲର ଏବଂ 100 ପ୍ରତିଶତ DCI-P3 କଲର ଗାମୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ସହିତ ଫୋନରେ Corning Gorilla Glass 7i ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫୋନ୍ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UI ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ତିନି ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଫୋନରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ ଏକ 50MP Sony LYTIA 710 ସେନ୍ସର । ଏହା ସହିତ 120-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ଏକ 13MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, ଫୋନରେ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 68W ଟର୍ବୋପାୱାର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5G, Wi-Fi 6E, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0, ଏନ୍ଏଫସି ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫୋନଟି IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିଥାଏ । ଫୋନରେ ଡଲବି ଆଟମସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70 ଫ୍ୟୁଜନର ମୂଲ୍ୟ, ଅଫର୍ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ:
ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 70 ଫ୍ୟୁଜନରେ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 26,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 29,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 32,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ଉପରେ କିଛି ଅଫର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ଯଦି ଆପଣ HDFC କିମ୍ବା Axis Bank କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹2,000 ର ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ପାଣ୍ଟୋନ୍ ବ୍ଲୁ ସର୍ଫ, ପାଣ୍ଟୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏୟାର ଏବଂ ପାଣ୍ଟୋନ୍ ସିଲୁଏଟ୍ । ଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକ୍ରୟ ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ) ଦିନ 12:00 ରୁ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମୋଟୋରୋଲାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ Motorola Edge 70 Fusion ସ୍ମାଟଫୋନର ବିକ୍ରୀଆରମ୍ଭ ହେବ ।