ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ Moto G77 Power: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 50MP ସୋନି କ୍ୟାମେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Moto G77 Power ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Moto G77 Power launched in India with 7000mAh battery
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ Moto G77 Power (Image Credit: Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟୋରୋଲା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ Moto G77 Power ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ ଏବେ ବଜେଟ୍ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ତିନୋଟି Pantone-କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 7000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 59 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

ଦାମ୍‌, ଅଫର ଏବଂ ବିକ୍ରି ତାରିଖ:

ଭାରତରେ Moto G77 Power ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 25,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦାମ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 8GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଯଦି ଏହି ଫୋନକୁ Axis Bank କିମ୍ବା HDFC Bankର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫୋନର ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫୋନ୍ PANTONE Fuchsia Red, PANTONE Impenetrable ଏବଂ PANTONE Nautical Blue ଭଳି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:

ଏହି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.72 ଇଞ୍ଚର Full-HD+ LCD ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍‌, 120Hz ଟଚ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,050 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଫୋନରେ 6nm ପ୍ରୋସେସ ଗ୍ରେଡ୍‌ର ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Dimensity 6400 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସରର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 2.5GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ ARM Mali-G57 MP2 GPU ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UI ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ରନଲ୍ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ 1 ବର୍ଷର OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 3 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଛିଟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫୋନକୁ IP64 ରେଟିଂ ମିଳିଛି।

କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ:

ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ Sony LYT-600 ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ 120-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଉ ସହିତ ଏକ 8MP ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଅଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 32MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 2K/30fps କ୍ଷମତାରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ । ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ 7,000mAh ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁନିଟ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 30W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 6W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।

କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C ପୋର୍ଟ ଏବଂ GPS ସପୋର୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ମୋଟ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 215 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟେଇ କିମ୍ବା ଥିକନେସ୍ ହେଉଛି 8.89mm ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Metaର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଜେନେରେଟର Muse Image! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସିୟତ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା WhatsApp Meta Business Agent! ଏବେ AI ସମ୍ଭାଳିବ ଗ୍ରାହକ ସେବା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Yamahaର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Aerox E! ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପର ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

MOTO G77 POWER PRICE
ମୋଟୋରୋଲା ନୂଆ ଫୋନ୍
MOTO G77 POWER SPECS
MOTOROLA MOBILE PRICE
MOTO G77 POWER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.