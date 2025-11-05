7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Moto G67 Power 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ
ମୋଟୋରୋଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G67 Power 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 5, 2025 at 1:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Motorola ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G67 Power 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 120Hz FHD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Snapdragon 7s Gen 2 ଚିପସେଟ୍, 8GB RAM, 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 30W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUI ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 3ଟି Pantone ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Moto G67 Power 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ମୋଟୋ ଜି67 ପାୱାର 5Gରେ 6.7-ଇଞ୍ଚ FHD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDR10+ ସପୋର୍ଟ, 391 ppi ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଏବଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି । ଏହା MIL-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ଡ୍ରପ୍ସ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଫୋନଟି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଏକ ଭେଗାନ ଚମଡ଼ା ବଡି ସହିତ ପ୍ରଦାନ ଆସିଛି ।
When everyone powered down, he powered through.— Motorola India (@motorolaindia) November 5, 2025
The all-new #MotoG67POWER is built to #NeverMissOut — with a 7000mAh Silicon-Carbon battery, 50MP Sony LYT-600 camera with 4K on all lenses, & Snapdragon® 7s Gen 2.
Sale starts Nov 12 at ₹14,999* on Flipkart pic.twitter.com/bRdHLawAOn
ଏହା Adreno GPU ସହିତ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 4 ନାନୋମିଟର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s Gen 2 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡିଭାଇସର RAMକୁ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଫୋନଟି Dolby Atmos ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ, G67 Power ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟ, 3-ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍, ମୋଟୋ ଜେଶ୍ଚର ଯେପରିକି ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଚପ୍ (ଫୋନକୁ ହଲାଇବା), କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ ଆଦି ଫିଚର ସମର୍ଥନ ଅଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଏକ ଏଆଇ ଫଟୋ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony LYT-600 ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, f/2.2 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଓ ଏକ 2-ଇନ-ୱାନ୍ ଫ୍ଲିକର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ସାମ୍ନା ଭାଗରେ f/2.2 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ 30 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUI ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥାଏ । ମୋଟୋରୋଲା Android 16କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
|ଫିଚର୍ସ
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|120Hz | 6.7-ଇଞ୍ଚ FHD+ LCD
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 7s Gen 2
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP + 8MP + 2-ଇନ-ୱାନ ଫ୍ଲିକର
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|32MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା
|30W ତାରଯୁକ୍ତ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)
|Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUI
|IP ରେଟିଂ
|IP64
Moto G67 Power 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ମୋଟୋ ଜି67 ପାୱାର 5G ଗୋଟିଏ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ କନଫିଗିରେସନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା Pantone Parachute Purple, Pantone Blue Curacao ଏବଂ Pantone Cilantro ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । Moto G67 Power 5Gର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 12 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ Flipkart ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ Axis ଏବଂ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ 1000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ରିହାତିରେ ଡିଭାଇସଟିକୁ କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା ହେବ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ
|ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ
|ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ
|ଉପଲବ୍ଧତା
|8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ
|₹ 15,999
|₹ 14,999
|Pantone Parachute Purple
|ମୋଟୋରୋଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍
|Pantone Blue Curacao
|ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ