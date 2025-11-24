7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Moto G57 Power 5G; ଦାମ ଏତିକି
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୋଟୋରୋଲା ଏକ ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G57 Power 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 24, 2025 at 2:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Motorola ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ ସୁଲଭ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 'Moto G57 Power 5G'କୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ Qualcommର Snapdragon 6s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Android 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 8GB RAM ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Moto G57 Power 5G: ଦାମ
ଦାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Moto G57 Power 5Gର 8GB + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹14,999 ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ ରିହାତି ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର ପରେ ଫୋନ ₹12,999ର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିକ୍ରୟ ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ Flipkart ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫୋନ Pantone Corsair, Pantone Fluidity ଏବଂ Pantone Regatta ଭଳି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
The moto g57 POWER brings the World’s 1st Snapdragon® 6s Gen 4, a 50MP Sony LYTIA™ 600 camera, and a massive 7000mAh battery for up to 60 hours of charge.Running on Android 16, protected by MIL-810H, Gorilla® Glass 7i, and IP64. Sale starts 3rd December. pic.twitter.com/wPdU2FD884— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2025
Moto G57 Power 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏଥିରେ 6.72-ଇଞ୍ଚ LCD ଫୁଲ୍ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 2400×1080 ପିକ୍ସେଲ୍, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1050 nits ବ୍ରାଇଟନେସନ୍ ଏବଂ 20:9 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ରହିଛି । ଡିସପ୍ଲେଟି Corning Gorilla Glass 7i ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା Qualcommର Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ।
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Android 16ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ 8GB LPDDR4X RAM ଏବଂ 128GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ଯାହାକୁ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଫୋନରେ ଏକ ସାଇଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରିଡର୍ ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଫୋନଟି IP64-ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବଡି ମଧ୍ୟ MIL-STD-810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ଆକାର 166.23 ମିମି ଲମ୍ବା, 76.50 ମିମି ଚଉଡା, 8.60 ମିମି ମୋଟା ଏବଂ ଓଜନ 210.6 ଗ୍ରାମ । କନେକ୍ଟିଭିଟି କଥା କହିଲେ, ଏହା Type-C ପୋର୍ଟ 2.0, 3.5 ମିମି ହେଡସେଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍, FM ରେଡିଓ, 5G, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1, Wi-Fi, ଡୁଆଲ୍-SIM ସପୋର୍ଟ ଏବଂ GPS ସାମିଲ । ଏହି ଫୋନରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 33W ଟର୍ବୋ ପାୱାର ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, G57 Power 5Gରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା, f/2.2 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2-ଇନ୍-1 ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ, ଏଥିରେ f/2.2 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।