ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Moto G57, G57 Power ଓ Edge 70 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ଏତିକି
ମୋଟୋରୋଲା ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଏହାର 3ଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 6, 2025 at 2:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Motorola ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ Moto G57 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ Moto G57 ଏବଂ Moto G57 ପାୱାର ନାଁରେ ଦୁଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଉଭୟ ଡିଭାଇସରେ 120Hz LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6s Gen 4 ଚିପସେଟ୍, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏକ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍-ରିଅର-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ରହିଛି । G57 ପାୱାରରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ G57ରେ 5200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUIରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କମ୍ପାନୀ କିଛି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ Moto Edge 70 ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 120Hz pOLED ସୁପର HD ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପ୍ସେଟ୍, 12GB RAM, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏକ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 68W ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ସିଲିକନ-କାର୍ବନ 4,800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUIରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ରହିଛି ।
Moto G57, G57 Power ଓ Edge 70: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ମୋଟୋ G57 Powerର ସିଙ୍ଗଲ୍ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ EUR 279 (ପ୍ରାୟ 28,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି । ଏହା Pantone Corsair, Pantone Fluidity ଏବଂ Pantone Pink Lemonade ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପରେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ମୋଟୋ G57ର ମୂଲ୍ୟ EUR 249 (ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା), ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯିବ । ସେହିପରି ୟୁରୋପରେ Motorola Edge 70ର ମୂଲ୍ୟ EUR 799.99 (ପ୍ରାୟ 81,000 ଟଙ୍କା) ଅଛି । ଏହା Pantone Bronze Green, Pantone Lily Pad ଏବଂ Pantone Gadget Grey ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
Moto G57 ଓ G57 Power: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ମୋଟୋ G57 Powerରେ 6.72-ଇଞ୍ଚ FHD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 391 ppi ପିକ୍ସେଲ ଘନତା, 1050 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ Corning Gorilla Glass 7i ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି । ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ 4 ନାନୋମିଟର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6ଏସ ଜେନ୍ 4 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । RAM ବୁଷ୍ଟ 4.0 ସହିତ RAMକୁ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ଉଭୟ ଫୋନ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହ ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 50MP Sony LYT-600 ସେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3-ଇନ୍-1 ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ମୋଟୋ G57 Powerରେ 30W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ G57ରେ 30W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 5200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUI ଚଲାଏ ।
Moto Edge 70: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ମୋଟୋ ଏଜ୍ 70ର ପଛ ଭାଗରେ ନାଇଲନ୍-ପ୍ରେରିତ ସିଲିକନ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଏକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି । ଏହା 159 ମିମି ଉଚ୍ଚ, 74 ମିମି ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 5.99 ମିମି ମୋଟେଇ ସହ ଆସିଛି । ଫୋନଟି 159 ଗ୍ରାମ ଓଜନ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDR10+ ସପୋର୍ଟ, 300Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ସୁରକ୍ଷା ସହିତ 6.67-ଇଞ୍ଚର pOLED ସୁପର HD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଡିଭାଇସଟି Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା ପଛ ଭାଗରେ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସମର୍ଥନ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ 3-ଇନ୍-1 ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ ରହିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ 50MP ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP69 + IP68 ରେଟିଂ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଓ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ MIL-STD 810H ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି । ଡିଭାଇସରେ 68W ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 15W ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ସିଲିୟନ-କାର୍ବନ 4,800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HelloUI ଚାଲିଥାଏ ।