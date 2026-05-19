ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମୋଟୋ G37 ଏବଂ G37 ପାୱାର୍ : ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଲ୍

ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲାର ନିଜସ୍ବ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ ।

ମୋଟୋ G37 ଏବଂ G37 ପାୱାର୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ (Image Credit: X/@motorolaindia)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 8:35 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀ ମୋଟୋରୋଲା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଲାଟେଷ୍ଟ Gସିରିଜ୍‌ର ଲାଇନ୍ଅପ୍‌ ଅଟେ, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସେହି ମାନଙ୍କପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନର ନାମ Moto G37 ଓ Moto G37 Power । ଦୁଇଟିଯାକ ଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ମିଡିଆଟେକ୍ ପ୍ରୋସେସରର ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ଫିଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Moto G37 ଏବଂ G37 Powerର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ଦାମ୍‌:

ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିଛି । ପ୍ରଥମ ମଡେଲ୍ ‘ମୋଟୋ G37’ ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 13,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 4 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 64 ଜିବିର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇପାରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ‘ମୋଟୋ G37 ପାୱାର୍’ କୁ ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 4 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 128 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 128 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲାର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହାସହ ଗ୍ରାହକମାନେ SBI, ICICI କିମ୍ବା IDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କିଣିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତିର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।

Moto G37 ଏବଂ G37 Powerର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୁଇଟିଯାକ ଫୋନ୍‌ରେ 6.7 ଇଞ୍ଚର ଏଚ୍‌ଡି ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍‌ସିଡି ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 120 ହର୍ଜ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ । ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଉଭୟ ଫୋନ୍‌ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସେଲ୍‌ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ର ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି । ଖରାପ ପାଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ IP64 ୱାଟର ଏବଂ ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଫୋନ୍‌କୁ ପାଣି ଛିଟା ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଡଲ୍‌ବି ଆଟମସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ‘ମୋଟୋ G37 ପାୱାର୍’ ରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7000 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଆରାମରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ବେସିକ୍ ମଡେଲ୍ ‘ମୋଟୋ G37’ ରେ 5200 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋସେସର୍, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏହି ଜୁଗଳବନ୍ଦୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ।

