ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorolaର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫୋନ୍: 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ 50MP Sony କ୍ୟାମେରା

ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Moto G Max ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ Snapdragon 6s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ରହିଛି ।

Moto G Max
Moto G Max (Image Credit: Moto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟୋରୋଲା (Motorola) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ G-ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁପର୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ 'Moto G Max' ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20ରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Moto G Maxର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର୍‌ :

ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ 7,000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 30W Wired ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 63 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟେ । ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ Axis ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ ।

Moto G Maxର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:

ଟେକ୍ନିକାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, Moto G Max ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ 6.72-inchର Full HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 1,050 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Corning Gorilla Glass 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିଥାଏ ।

ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 6s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା Hello UI ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ Motorolର ବିଶେଷ RAM Boost ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ସହାୟତାରେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍‌କୁ ସର୍ବାଧିକ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ 2ଟି ବଡ଼ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓଏସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 3ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

Moto G Max କ୍ୟାମେରା ଓ ସେଫ୍ଟି:

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ f/1.8 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50-ମେଗାପିକ୍ସଲର Sony LYTIA 600 ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 119.5-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ 8-ମେଗାପିକ୍ସଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେଲଫି ପାଇଁ ଫଣ୍ଟ୍ରରେ ଏକ 32-ମେଗାପିକ୍ସଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍‌ଟି Alaskan Blue, Pantone Malaga ଏବଂ Pantone Stargazer ଭଳି ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୁଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 1.10 ଲକ୍ଷରେ ଆସିଲା 142 କିମି ଚାଲୁଥିବା Ampere ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ମଡେଲ୍ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିବ ସ୍କାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

10 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଗୋ ବଦଳାଇଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ କାହିଁକି କଲେ ହଙ୍ଗାମା?

TAGGED:

MOTO G MAX LAUNCH
MOTOROLA 7000MAH BATTERY MOBILE
SNAPDRAGON 6S GEN 4 SPECS
ମୋଟୋ ଜି ମ୍ୟାକ୍ସ 5ଜି
MOTO G MAX PRICE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.