ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorolaର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫୋନ୍: 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ 50MP Sony କ୍ୟାମେରା
ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Moto G Max ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ Snapdragon 6s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ରହିଛି ।
Published : August 14, 2026 at 2:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟୋରୋଲା (Motorola) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ G-ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁପର୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ 'Moto G Max' ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20ରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Moto G Maxର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର୍ :
ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ 7,000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 30W Wired ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 63 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟେ । ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ Axis ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ ।
Bring the power. Flaunt the style. Go MAX.— Motorola India (@motorolaindia) August 14, 2026
moto g max starting at Rs. 26,999*. Sale starts 20th August. Rush to your nearest reliance digital stores. pic.twitter.com/tLP8R4a4Rs
Moto G Maxର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର:
ଟେକ୍ନିକାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, Moto G Max ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ 6.72-inchର Full HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 1,050 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Corning Gorilla Glass 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିଥାଏ ।
ମୋବାଇଲ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 6s Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା Hello UI ଆଧାରିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ Motorolର ବିଶେଷ RAM Boost ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ସହାୟତାରେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ 2ଟି ବଡ଼ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓଏସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 3ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Moto G Max କ୍ୟାମେରା ଓ ସେଫ୍ଟି:
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ f/1.8 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50-ମେଗାପିକ୍ସଲର Sony LYTIA 600 ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 119.5-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ 8-ମେଗାପିକ୍ସଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେଲଫି ପାଇଁ ଫଣ୍ଟ୍ରରେ ଏକ 32-ମେଗାପିକ୍ସଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ଟି Alaskan Blue, Pantone Malaga ଏବଂ Pantone Stargazer ଭଳି ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୁଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।