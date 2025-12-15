50MP ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମୋଟୋରୋଲା Edge 70 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ଏତିକି
ମୋଟୋରୋଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Edge 70କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 15, 2025 at 2:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Motorola ଏହାର Edge ଲାଇନଅପ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରି ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Edge 70 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ Motorola Edge 70କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Qualcommର Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା 5000mAh ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି Pantone ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫୋନରେ 68W ୱେୟାର୍ଡ ଏବଂ 15W ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଗାକାର ଆକୃତିର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ।
At just 5.99mm, the motorola edge 70 combines ultra-slim engineering with Pantone curated colours.— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/sy0CsuqrfI
Motorola Edge 70: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ନୂଆ ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 4500 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଡଲବି ଭିଜନ ଓ HDR10+ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UI ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହା 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଫୋନଟି ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଏହାକୁ IP68 + IP69 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Motorola Edge 70ରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ରହିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଥ୍ରୀ-ଇନ୍-ୱାନ୍ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସାମ୍ନା ଭାଗରେ, ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନଟି 60fpsରେ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ । ଏଥିରେ AI ଭିଡିଓ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ, AI ଆକ୍ସନ୍ ସଟ୍ ଏବଂ AI ଫଟୋ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି Qualcommର Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏଥିରେ 8GB LPDDR5x RAM ଏବଂ 256GB UFS 3.1 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । ନୂତନ ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Moto AI ଉପକରଣ ସହ ଆସିଛି, ଯେପରିକି Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall ଏବଂ Co-pilot ।
ଏଥିରେ ଏକ 5000mAh ସିଲିକନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲଗାତାର 31 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏଥିରେ 68 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 15 ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ସହ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟେଇ 5.99 ମିମି ଅଛି । ଏହି ଫୋନର ଓଜନ 159 ଗ୍ରାମ ।
Motorola Edge 70: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଏକମାତ୍ର ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 29,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, Motorola India ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫଲାଇନ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Motorola Edge 70 ପାଣ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ପାଣ୍ଟୋନ୍ ଲିଲି ପ୍ୟାଡ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।