2025ର ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ପାସୱାର୍ଡ; ଏବେ ବି '12345'ରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ୟୁଜର

2025ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ଲୋକେ ଖୁବ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପାସୱାର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Most Common Passwords in 2025
2025ର ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ପାସୱାର୍ଡ (etty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ବ ଡିଜିଟାଲ ହୋଇସାରିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ଅନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏକ ଜଟିଳ ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ।

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସରଳ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ବର ହ୍ୟାକର୍ସ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କାରଣ ସରଳ ପାସୱାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ସହଜ । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଅପରାଧ କରିପାରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 2025ରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାସୱାର୍ଡ କ’ଣ ବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କେଉଁ ପାସୱାର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ?

ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାସୱାର୍ଡ ହେଉଛି "123456"। ଏହି ରିପୋର୍ଟ NordPass ନାମକ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଚୟନ ଅଭ୍ୟାସ ସମାନ ।

2025ରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ 5 ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ

  • 123456
  • admin
  • 12345678
  • 123456789
  • 12345

ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ 5ଟି ପାସୱାର୍ଡ

ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । କିଛି ଲୋକ “Pass@123” ଭଳି ଆଧୁନିକ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଲାଗିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ସହଜରେ ଏହାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇପାରନ୍ତି ।

  • 123456
  • Pass@123
  • admin
  • 12345678
  • 12345

ଭାରତର ଟପ୍‌ 200ଟି ତାଲିକାରେ ଥିବା ପାସୱାର୍ଡ

  • password
  • Abcd@1234
  • India@123
  • Kumar@123
  • Welcome@123

ଉପରୋକ୍ତ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ନାଁ, ଦେଶ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ସହଜ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍‌ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ଯୁବ ୟୁଜର୍ସ vs ବୟସ୍କ ୟୁଜର୍ସ

NordPass ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛି:

  • ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ "123456" ଏବଂ "12345" ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
  • ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ, ସରଳ ପାସୱାର୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ।
  • ସେହିପରି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ନାମ ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ବି ଜାରି ରହିଛି- ଯେପରିକି Rahul@123 କିମ୍ବା Suresh2025 ।

Gen Z କେଉଁ ଭଳି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ?

ଜେନ୍‌ ଜେଡ୍‌ ବା 1950ରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଢିର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି meme-words ବା ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେପରିକି:

  • skibidi
  • 420420
  • 999999

ଜଟିଳ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ?

ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ଗତବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକେ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ କ୍ୟାରେକ୍ଟର (@, $, #, %, ^, &, *) ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • P@ssw0rd
  • Admin@123
  • Abcd@1234

Strong Password କେମିତି ଦେବେ ?

NordPass କିଛି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି:

  • ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଅତି କମରେ 20 ଅକ୍ଷର ଲମ୍ବା ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏକାଧିକ ସାଇଟରେ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
  • ମଲ୍ଟି-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ (MFA) ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପ୍ରତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ସହିତ ହ୍ୟାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଲୁଟିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେବା ଦ୍ବାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଏବଂ ପରିଚୟ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଜଟିଳ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାନ ଧରଣର ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ।

