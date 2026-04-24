ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Mobile recharge feature comes to WhatsApp
ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 3:53 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ (WhatsApp) ନିଜର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଣିକି ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ବା ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏପ୍ରିଲ୍ 23, 2026ରେ ମେଟା (Meta) ଏହି ନୂତନ ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ଫିଚରକୁ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌ ବ୍ୟବହାର କାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଫିନଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା 'ପେ-ୟୁ' (PayU) ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି । ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରି ଜିଓ , ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍-ଆଇଡିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ସେବାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ଏକ 'ସୁପର ଆପ୍'ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ପେମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ର ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏକ ରୂପୟା(₹) ଆଇକନ୍‌ ଯୋଡାଯିବ । ଏହି ଆଇକନ୍ କ୍ୟାମରା ଆଇକନ୍‌ର ଠିକ୍‌ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପେମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଠାରୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କିଛି ସହରରେ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍‌ ହୋଇପାରୁଛି ।

ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ରୂପିୟା(₹) ଆଇକନ୍ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ ସହିତ ଚାଟ୍‌ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ପମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷ୍ଟେପ ବାଏ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସରେ କିପରି ମୋବାଇଲ୍‌ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ।

କିପରି କରିବେ ରିଚାର୍ଜ?

ଷ୍ଟେପ୍ 1: ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଥିବା "₹" (ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନ) ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 2: ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା 'ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ' (Mobile Prepaid Recharge) ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 3: ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କାହାର ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ନମ୍ବରଟିକୁ ସେଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ (Enter କରନ୍ତୁ) ।

ଷ୍ଟେପ୍ 4: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର (ଯଥା- Jio, Airtel ବା Vi), ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରି କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 5: ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରେଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍‌ଟିକୁ ବାଛନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 6: ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ UPI, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 7: ଶେଷରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ରିଚାର୍ଜ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ରେ ଏକ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିଯିବ ।

ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଆଉ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବା ମଲ୍ଟି-ପର୍ପସ୍ ଆପ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୈଠ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ସେବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ :

ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍‌ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ‘ବିଜନେସ୍ ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍’ ସୁବିଧା

ହ୍ଵାଟସ୍‌ଆପ୍‌ରେ ଆସୁଛି ‘ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍’ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କାମ କରିବ

