ମାତ୍ର 12,999 ଟଙ୍କାରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ! ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମିଭି ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଅଡିଓ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମିଭି ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Mivi One 5G ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 12,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : September 24, 2026 at 7:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଡିଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଭି (Mivi) ନିଜର ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସଫଳ ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Mivi One 5G । ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ଫୋନଗୁଡିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ବହୁତ କମ ଦାମ୍ରେ ଅଫର୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସାମସଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ଡିଟେଲ୍ସ:
Mivi One 5Gରେ 6.74 ଇଞ୍ଚର HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 90Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ବଜେଟ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ FHD+ ବଦଳରେ HD+ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ପରଫୋରମାନ୍ସ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 4nm ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ଚିପସେଟ୍ ଦେଇଛି । 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ଚିପସେଟ୍ ମିଳିବା ଏହି ଫୋନ୍ର ଏକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଅଟେ । ଯଦିଓ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଟିକେ ପୁରୁଣା, ତଥାପି AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଉପରେ ଏହାର ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଥାଏ । ସଫ୍ଟୱେର୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ଫୋନ୍ Android 16 ବେସ୍ଡ୍ ଓଏସ୍ ଉପରେ ରନ୍ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ଲୋଟୱେର୍ ବା ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ସର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ପୂରା କ୍ଲିନ୍ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ 2ଟି ଓଏସ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ବଜେଟ୍ 5G ଫୋନ୍ର ପଛ ପଟେ Samsung ISOCELL 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f/1.8 ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 18W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ଆଡେପ୍ଟର ରିଟେଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଚାର୍ଜର ପାଇଁ ଅଲଗା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି । ସାରା ଭାରତରେ ମିଭିର 500ରୁ ଅଧିକ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ 19,000ରୁ ଅଧିକ ପିନ୍ କୋଡ୍ ଉପରେ ଫ୍ରି ପିକ୍-ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ପାଇପାରିବେ ।
ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍, ଦାମ୍ ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ସ:
Mivi One 5Gକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ୩ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପ୍ସନ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । ଏହାର 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 12,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ 14,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 16,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ବ୍ଲୁ, ବରଗଣ୍ଡି, ପିଙ୍କ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ନେଭି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗାମୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍ରେ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 11,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ।
ଜିଓ କଷ୍ଟମର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅନେକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫର୍ସ ଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର Canva Pro ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ 12 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ । ଏହା ସହ 1 ମାସ ପାଇଁ Hotstar Mobile Plus Hollywood ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, 18 ମାସ ପାଇଁ Google Gemini Pro ପ୍ଲାନ୍, 5,000GB Google Cloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 50GB Jio AI Cloud ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ମିଳିବ ।