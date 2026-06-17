ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ MINI Countryman C ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 9.0 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 212 kmph ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
Published : June 17, 2026 at 7:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଯଦି ସୌଖୀନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ (Mini India) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ କାର୍ MINI Countryman Cକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 47.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛି । ଏହି ନୂଆ କାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ ସିରିଜ୍ର ଏକ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା BMW ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
MINI Countryman Cର ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାୱାର୍ଡ MINI Countryman C ମଧ୍ୟରେ 1.5-ଲିଟରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 154 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 240 Nmର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି setup ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନା ଚକକୁ (Front Wheels) ଯାଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 9.0 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 212 kmph ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 15.92 କିଲୋମିଟର (15.92 kmpl)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ମିନି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ କେବିନ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛି:ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓପନ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଲୁକ୍: କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ 'ଫେଭର୍ଡ' (Favoured) ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମୋକି ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍, ନାନୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଚିଲି ରେଡ୍ ଭଳି 6ଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ 'Countryman E' ତୁଳନାରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା ହେଉଛି ଏହାର ଆଗରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଖୋଲା ଗ୍ରିଲ୍ (Open Grille) ଡିଜାଇନ୍ ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର:
କାର୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ 19-ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଏକ ବଡ଼ Panoramic ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର 240 mmର ଗୋଲାକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ହରମାନ୍ କାର୍ଡନ୍ ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଆଧୁନିକ 360-Degree କ୍ୟାମେରା, ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମସାଜ୍ ଫିଚର୍ (Massage Function) ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧା ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସିଧାସଳଖ BMW X1, Audi Q3 ଏବଂ Mercedes-Benz GLA ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।