ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ MINI Countryman C ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 9.0 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 212 kmph ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।

Mini India has officially launched its all-new petrol-powered car, the MINI Countryman C, in the Indian market.
Mini India ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ କାର୍ MINI Countryman Cକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । (Image Credit: PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଯଦି ସୌଖୀନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟ୍‌ରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ (Mini India) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ କାର୍ MINI Countryman Cକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 47.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛି । ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା BMW ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।

MINI Countryman Cର ଫିଚର୍ସ:

MINI Countryman C
MINI Countryman C (Image Credit: PTI)

ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାୱାର୍ଡ MINI Countryman C ମଧ୍ୟରେ 1.5-ଲିଟରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 154 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 240 Nmର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି setup ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନା ଚକକୁ (Front Wheels) ଯାଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 9.0 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 212 kmph ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍‌ଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 15.92 କିଲୋମିଟର (15.92 kmpl)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

MINI Countryman C
MINI Countryman C (Image Credit: PTI)

ଏକ୍ସଟେରିୟର:

ମିନି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ କେବିନ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛି:ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓପନ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଲୁକ୍: କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍‌କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ 'ଫେଭର୍ଡ' (Favoured) ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମୋକି ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍, ନାନୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଚିଲି ରେଡ୍ ଭଳି 6ଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ 'Countryman E' ତୁଳନାରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା ହେଉଛି ଏହାର ଆଗରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଖୋଲା ଗ୍ରିଲ୍ (Open Grille) ଡିଜାଇନ୍ ।

Three-cylinder turbo-petrol engine
ତିନି-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ (Image Credit: PTI)

ଇଣ୍ଟେରିୟର:

କାର୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ 19-ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଏକ ବଡ଼ Panoramic ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର 240 mmର ଗୋଲାକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ହରମାନ୍ କାର୍ଡନ୍ ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଆଧୁନିକ 360-Degree କ୍ୟାମେରା, ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମସାଜ୍ ଫିଚର୍ (Massage Function) ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ LED ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧା ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସିଧାସଳଖ BMW X1, Audi Q3 ଏବଂ Mercedes-Benz GLA ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ Citroen E-C3X; BaaS ବିକଳ୍ପ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

E20 ଇନ୍ଧନ ସହ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା Kawasaki Ninja 500 ସୁପରବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ

7,450mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmiର ନୂଆ 5ଜି ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

TAGGED:

MINI COUNTRYMAN C PRICE
MINI COUNTRYMAN PETROL SUV
BMW CHENNAI PLANT MINI
ମିନି କଣ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ କାର ମୂଲ୍ୟ
MINI COUNTRYMAN C

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.