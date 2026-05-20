ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମିନି କୁପରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ, ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
Published : May 20, 2026 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BMW ମାଲିକାନାରେ ଥିବା Mini India ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଏବଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ର Cooper S JCW GP ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ର କେବଳ 30ଟି ୟୁନିଟ୍ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି । ମିନି କପର୍ ଏସ୍ (Mini Cooper S)ର ଭିକ୍ଟିରି ଏଡିସନ୍(Victory Edition) ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ମିନି କୁପର ଏସ୍ ଜେସିଡବ୍ଲୁ ଜିପି ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ଏହି କାର୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ପେସାଦାର ରେସିଂ କାର୍ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଉଁଶିଆ (Legend Grey) ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାର ରୁଫ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ମିରର୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଲାଲ୍ (Chilli Red) ରଙ୍ଗର କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ବନେଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଖରେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବା ରେସିଂ ପଟି (GP Stripes) ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ 18-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଓ ଚକଚକିଆ ଅଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ପଛ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ "1 of 30" ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରୁଛି ।
ମିନି କୁପର ଏସ୍ ଜେସିଡବ୍ଲୁ ଜିପି ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର:
ଗାଡ଼ିର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ । ଏହାର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ JCW ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚମଡ଼ାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗିୟର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଡଲ୍ ସିଫ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର "1 of 30" ର ବ୍ୟାଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ 8.8 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି Harman Kardon ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର୍ଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ (HUD) ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସାମ୍ନା କାଚ ଉପରେହିଁ ଦେଖାଯାଏ ।
ପରଫମାନ୍ସ:
ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ ଏକ ରକେଟ୍ ଭଳି କାମ କରେ । ଏଥିରେ 2.0 ଲିଟରର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୱିନ୍-ପାୱାର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହା 231 ହର୍ସପାୱାର (HP) ଶକ୍ତି ଏବଂ 320 Nm ର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ (DCT) ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 6.1 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Safety) କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଳକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ABS), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ESC) ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଗାଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଛ ପଟେ ରିୟର୍-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ:
ଏହି ଦମଦାର କାର୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 58.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କାର୍ଟି ସାରା ଭାରତରେ ମାତ୍ର 30 ଜଣ ଗ୍ରାହକହିଁ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କେବଳ 30ଟି ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ CBU(Completely Built Unit) ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଉଛି ।