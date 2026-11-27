402 km ରେଞ୍ଜ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଜେନେରେସନ Mini Cooper SE ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 53.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ Cooper SE ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା 402 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଦେବ ।
Published : November 27, 2026 at 3:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗ୍ଜୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ (Mini India) ଭାରତରେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ Cooper SE ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 53.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାରଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପଲ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏଡିସନ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହାର WLTP ରେଞ୍ଜ 402 କିଲୋମିଟର ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରକୁ ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଫ୍ ସହ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍, ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଫ୍ ସହ ଚିଲି ରେଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେଜଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୁଫ୍ ସହ ଓସେନ୍ ୱେଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ, ପାୱାର ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା:
Cooper SEରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 214 bhp ପାୱାର ଏବଂ 330 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ଆଗ ଚକକୁ ପାୱାର ପଠାଇଥାଏ । ମିନି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର ମାତ୍ର 6.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏହି ମୋଟରକୁ 54.2kWhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଚାର୍ଜିଂ କଥା କହିଲେ, ଏହା 11kW AC ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ । ସେହିପରି 95kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର:
ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲେ, Cooper SEରେ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ DRL ସିଗ୍ନେଚର ସହ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ହାଇ-ବିମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 17-ଇଞ୍ଚର ଗ୍ରେ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଓ ଭିତର ଗାର୍ଣ୍ଣିଶରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ସିଲଭର ଫିନିଶ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ବେଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେ ଫିନିଶରେ ଏକ ନିଟ୍ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଡଲାଇନର ରହିଛି । ଭେସକିନ୍ ଫିନିଶ୍ ବିଶିଷ୍ଟ JCW ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଟ୍ ଦୁଇଟି ଗାଢ଼ ବଡି ରଙ୍ଗ ସହ ନାଇଟସେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଓସେନ୍ ୱେଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସହ ବେଜ୍ ରଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛି । ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
|ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ Flex Fuel E85 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ଆସିଲା 2026 Innova Hycross Facelift, ଜାଣନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍
ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
କାରର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ମଝିରେ 9.4-ଇଞ୍ଚର ଅଲ୍-ଡିଜିଟାଲ୍ OLED ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା MINI Connected, 2D ମ୍ୟାପ୍ ସହ ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ କାମ କରେ । ଏହା ସହିତ ଏହା Apple CarPlay ଏବଂ Android Autoକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ Cooper SEରେ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫିସଆଇ କ୍ୟାମେରା, ହାରମାନ କାର୍ଡନ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସହ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ସାମିଲ ଅଛି ।