ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା ନୂଆ Copilot; ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ଫିଚର
ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନିଜର କୋପାଇଲଟ୍ ଆପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ଭଳି 3ଟି ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : September 26, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତର ଜାଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନିଜର ଏଆଇ ଆପ୍ କୋପାଇଲଟ୍ (Copilot)କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରହଲ୍ ବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ସୋସିଆଲ ମଡିଆ ଏକ୍ସ (X)ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକର ନାଁ ହେଉଛି । କୋପାଇଲଟ୍ ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଅଫିସ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଓଏସ୍ (OS) ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଫିସିଆଲ୍ କାମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢିଯିବ ।
ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ର କାମ:
We’re building Copilot as a new OS for work that spans every model, every form factor, and every task. Today, we’re announcing our biggest update to Copilot to date, bringing four things together:— Satya Nadella (@satyanadella) September 25, 2026
· Autopilot: proactive and long-running agent built for the enterprise
· Code:… pic.twitter.com/W2ClHHkCK3
ଏହି ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆପ୍ ଭିତରେ ଥିବା 'ହୋମ୍' (Home) ସେକ୍ସନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କୋପାଇଲଟ୍ ସହ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 'Cowork' ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିପାରିବେ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ପାୱାରପଏଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ କୋପାଇଲଟ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ସେହିପରି 'କୋଡ୍' ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ କେବଳ ନିଜର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲେଖି ଟ୍ରାକର୍ସ, ଡ୍ୟାଶ୍ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱର୍କଫ୍ଲୋ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଗିଟ୍ହବ୍ କୋପାଇଲଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ୟୁର ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରନ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ଅନ୍ୟପଟେ 'ଅଟୋପାଇଲଟ୍', ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାଉଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହକର୍ମୀ ଭଳି କାମ କରିବ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁ, ରୋଲ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରି ଦେଇପାରିବେ । ଏହା କୌଣସି ୟୁଜର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଚାଲିବ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିମ୍ସ ଏବଂ ଆଉଟଲୁକ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି କାମରେ ଲଗାଇପାରିବେ । କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ ପୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋମ୍ ଏବଂ କୋଡ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଅଫିସ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଡାଟାର ସଂଯୋଗ:
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନିଜର ସାଧାରଣ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ସ ଭିତରେ କୋପାଇଲଟ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେଇଛି । ପାୱାରପଏଣ୍ଟ ଏବେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କୌଣସି ଏଡିଟ୍ ହେଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଇବ । ଏହା ସହିତ ନୂଆ 'Skills' ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଗାଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଭଳି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନଲେଜ୍ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଡାଟା ଏବଂ ୱର୍କଫ୍ଲୋକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଇକ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାୱାର ବିଆଇ ଡାଟା ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ସ 365ର କନେକ୍ସନ୍ସ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ସହଜରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଅପଡେଟ୍ସ:
ଏହି ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଜେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ନୂଆ ଉପାୟ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି, ଯାହା 'Auto' ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁରେସିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ସାଧାରଣ କାମ କରିବ । କିନ୍ତୁ କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ଭଳି କମ୍ପ୍ଲେସ୍କ ବା ଜଟିଳ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସେପାରେଟ୍, ୟୁସେଜ୍-ବେସ୍ଡ୍ ବିଲିଂ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏହା ସହିତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହ ୟୁସେଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କମ୍ପାନୀ 'Today' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ, ଯାହା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିବା ସହ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ । ଏହି ସବୁ ନୂଆ ଟୁଲ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଗ୍ନାଇଟ୍ (Ignite) କନଫରେନ୍ସରେ ଶେୟାର କରାଯିବ ।