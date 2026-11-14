ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଉଟେଜ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସେବା
ଆଉଟଲୁକ୍, ଟିମ୍ସ ଏବଂ କୋପାଇଲଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଉଟେଜ୍ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
Published : November 14, 2026 at 1:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଭର ଆଉଟେଜ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ (Microsoft) ଶୁକ୍ରବାର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମ ସେବା ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଆଉଟେଜ୍ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ:
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଷମତା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନେଟୱାର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ଏହି ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛୁ ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଗ୍ରାହକ ଓ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛୁ । କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଚାହିଦାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥିରତା ଯାଞ୍ଚ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ-ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କହିଛି ।
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
କିପରି ସୁଧୁରିଲା ସ୍ଥିତି:
ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଗା ଆଉଟେଜ୍ ସର୍ଭର ହେଲଥ-ଚେକ୍ ବିଫଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କନଫିଗୁରେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଲଥ-ଚେକ୍ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସର୍ଭର ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ, ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉଟଲୁକ୍ (Outlook), ଟିମ୍ସ (Teams) ଓ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ (Copilot) ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।