24 ଘଣ୍ଟାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଉଟେଜ୍ ପରେ Microsoftରେ Code Red; କ୍ଷମା ମାଗିଲେ CEO ସତ୍ୟ ନାଡେଲା
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନସାରା ସର୍ଭିସ୍ ଠପ୍ ହେବା ପରେ Microsoft ଏବେ Code Red ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ।
Published : November 25, 2026 at 6:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ Microsoftର Outlook, Teams କିମ୍ବା Microsoft 365 ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜର ସର୍ଭିସକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ନଭେମ୍ବର 12 ଏବଂ 13, 2026ରେ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ Microsoft ଏବେ ‘Code Red’ ନାମକ ଏକ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଇମରଜେନ୍ସି ମୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିଛି । ଏହି ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସମୟରେ Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Microsoft 365 ପ୍ରଡକ୍ଟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାର, କମ୍ପାନୀ, ଟ୍ରେଡିଂ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଜରୁରୀ କାମ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ଏହି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟି କୌଣସି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏଜେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଥିଲା ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଅଜଣା Windows scalability defect, ଯାହା ନେଟୱାର୍କ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । Microsoft 365 Coreର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେସନ୍ ହେଣ୍ଡରସନ୍ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେସେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ Exchange Online ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ Microsoftକୁ Code Red ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।
Code Redର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ କ’ଣ ବଦଳିବ?
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
Code Red ହେଉଛି Microsoftର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା । Microsoft 365 Core ଏବଂ Work IQର କର୍ପୋରେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅମାଣ୍ଡା ସିଲଭର୍ ଏକ ମେମୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବେଳେ ଶୀର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ 11ଟି Teams ଚାଟରେ 11,000ରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପୂରା ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ।
Code Red ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ Microsoft ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଲୋଡ୍ ସେଡିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ରିକଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିବା ସାମିଲ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲଥ୍ ଡାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ AI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଉଟେଜକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରିବା । ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଣ୍ଡରସନ୍ ପ୍ରତିଦିନ Substrate ଲିଡରସିପ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ।
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ?
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
Microsoft ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ ବା ପ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 5 ରୁ 6 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜରୁରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିକ୍ସ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯଦି Microsoft ନିଜର Code Red ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ବିଫଳ ହେଲେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଫେରିମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ ।