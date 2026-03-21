Windows 11ରେ ବହୁତ ସାରା ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଲା Microsoft, ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍‌ରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଏହି ମାସ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନସାଇଡର୍ ବିଲ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

The company is now removing Copilot from unnecessary places.
କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରୁ କୋପାଇଲଟଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଉଛି। (mage Credit: Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 8:57 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11କୁ ଏବେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସଗୁଡିକର EVP ପବନ ଡାଭୁଲୁରି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନସାଇଡର୍ସକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତିଯେ ସେମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହି ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାର କରି, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଏହି ମାସ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନସାଇଡର୍ ବିଲ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ର ଗୁଣବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍‌ କରେ ।

ଟାସ୍କବାର୍‌ରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ:

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଟାସ୍କବାରକୁ ତଳେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା । ଏବେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହାର ସମାଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଆପଣ ଟାସ୍କବାରକୁ ସ୍କ୍ରିନର ଉପର, ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବା ସହଜ କରିବ । ଏହି ଫିଚର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହବ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛି ।

The new Feedback Hub app, featuring a redesigned home screen and feedback form.
ନୂତନ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହବ୍ ଆପ୍, ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ସହିତ (mage Credit: Microsoft)

କୋପାଇଲଟ୍‌କୁ ସ୍ମାଟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା:

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବେ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ କୋପାଇଲଟକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଜରୁରୀ ଜାଗା ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏଆଇକୁ ସେହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରକୃତରେ ଏଆଇ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଠାରୁ କୋପାଇଲଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ନିପିଂ ଟୁଲ୍, ଫଟୋ, ୱିଜେଟ୍ସ ଏବଂ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ରୁ କୋପାଇଲଟ୍ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରବରୁ ରୋକିବା ଏବଂ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

Microsoft giving users more control to make updates less disruptive.
ଅପଡେଟଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ବାଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି। (mage Credit: Microsoft)

ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ:

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଏହା ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଡିଭାଇସ୍ ସେଟଅପ୍ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ସ୍କିପ୍‌(Skip)ର ବିକଳ୍ପ ରହିବ । ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ନକରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଅପଡେଟ୍‌କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପଜ୍‌(Pause) କରିବା ତଥା ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ସିଡ୍ୟୁଲ୍(schedule) ଦ୍ୱାରା ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭଳି ଫିଚରମାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ।

ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ:

ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଲଞ୍ଚ ସମୟ, ଫ୍ଲିକର୍ କମ୍ ହେବା, ସୁମ୍ଥ(Smoooth) ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପର୍‌ଫମାନ୍ସ ଆସିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।

ୱିଜେଟ୍ ଏବଂ ଫିଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୱିଜେଟ୍ସ ଏବେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ନୁହେଁ । ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂସ୍ ଏବେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ୱିଜେଟ୍ସ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ମିଳିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କଭର ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍(Personalised) ହେବ ।

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନସାଇଡର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ।

ଇନସାଇଡର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱିଣ୍ଡୋଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚ୍ୟାନେଲ ପରିଭାଷା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ପ୍ରବେଶ, ଉନ୍ନତ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା, ମତାମତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହବ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଇନସାଇଡର୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହବ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସରଳ ଅଟେ । ମତାମତ ଦାଖଲ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ହେବ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା କରି, କମ୍ପାନୀ ତାର ବ୍ଲଗରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ବର୍ଷସାରା, Windows 11ର ଗୁଣବତ୍ତା, ପରଫମାନ୍ସ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । କମ୍ପାନୀ ସିଆଟେଲରେ ଇନ୍‌ସାଇଡର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସହରରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରିଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କହିଛି ଯେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆମର ଯେମିତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ ।

