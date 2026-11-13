Microsoft ଆଉଟେଜ୍: ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଚଳ ଆଉଟଲୁକ୍ ଓ ଟିମ୍ସ, ସେବା ଫେରାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Published : November 13, 2026 at 2:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଆଉଟଲୁକ୍ (Outlook) ଏବଂ ଟିମ୍ସ (Teams) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସେବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଅପଡେଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365ର ଅନେକ ସେବା ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉଟଲୁକ୍, ଟିମ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ (Copilot) ଭଳି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସର୍ଭର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ:
ୱାଶିଂଟନର ରେଡମଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । କୌଣସି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଯିବ । ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର (Downdetector)ରେ ଗୁରୁବାର 1,30,000 ରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଆଉଟଲୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏକ୍ସ (X)ରେ କମ୍ପାନୀର ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁନାହିଁ ।
2024 କ୍ରାଉଡଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଘଟଣା ସହ ତୁଳନା:
ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ୱର୍କହର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଙ୍କ୍ (Workhorse Group Inc.) ଏହାର ତ୍ରୈମାସିକ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ କନଫରେନ୍ସ କଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି । ସେପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହାକୁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୁଲାଇ 2024 ର କ୍ରାଉଡଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅପଡେଟ୍ ତ୍ରୁଟି ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି । ହଂକଂର ବ୍ୟବସାୟୀ ଡାନି ଲାଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀର ଆଉଟଲୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ସମୟସୀମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ବହୁ ଦେଶର ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ:
ଭାରତର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ (Air India) କହିଛି ଯେ ଏହାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରିରୁଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଇମେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତେବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ସିଙ୍ଗାପୁରର ସରକାରୀ ଇମେଲ୍ ଡାଉନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ (Anthropic) ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 ଟୁଲ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।