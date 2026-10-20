ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ: ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚେତାଇଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ନକଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଡିପ୍ଫେକ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ।
Published : October 20, 2026 at 8:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଆଲର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ Ministry of Home Affairs ନିଜର ଏକ ଜରୁରୀ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀର National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU) ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନକଲି ଭଏସ୍ ଏବଂ ଚେହେରା ତିଆରି କରି ଡିପ୍ଫେକ୍ (Deepfake) ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନକଲି ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବାର ମିଛ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଚଲାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ ଖେଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ନମ୍ବର ପ୍ଲାନ:
ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା 'ସ୍ପିନ୍-ଏଣ୍ଡ-ୱିନ୍' (Spin-and-win) ଭଳି କ୍ରିପ୍ଟିକ୍ ଗେମ୍ସ ଦେଖାଇ ୟୁଜର ବଡ଼ ଇନାମ ଜିତିଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍, ଭେରିଫିକେସନ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାର୍ଜ ନାମରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ମାଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ "+92" କୋଡ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଜଣା ପାକିସ୍ତାନୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଲୋଟେରୀ ଜିତିଥିବା କହି ଜାଲରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।
UPI PIN ଏବଂ କଲେକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଠକେଇ:
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାୟବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ 'UPI Collect Request' ପଠାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଇନାମ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ (UPI PIN) ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଶୂନ ହୋଇଯାଏ । ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ UPI PIN କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପିନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନାହିଁ ।
ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର:
ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି:
- ଅଫିସିଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୋଜନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି: କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, OTP କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ କଦାପି ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ସ୍ପିନ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଆଟାକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସରକାରୀ ଜାତୀୟ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1930 କୁ କଲ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ www.cybercrime.gov.in ରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରନ୍ତୁ ।