ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା ଶେଷ! ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି
ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ADAPT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଇଭି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ ।
Published : July 16, 2026 at 2:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ (MG Motor India) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology)ର ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଭେିକିଲ୍ସ (NEV) ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିରେ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV), ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ରେଞ୍ଜ-ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ (EV) ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ (Pure-ICE) କାର୍ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର:
କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ରେମୱର୍କ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିପାରିବ । ଏହାର ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ।
Something disruptive has arrived.— Morris Garages India (@MGMotorIn) July 16, 2026
For years, MG has redefined what’s possible in mobility. Today, that legacy continues.
Introducing India’s First Multi-NEV Platform - MG ADAPT. #MGADAPT #DriveNEV #MGMotorIndia #MorrisGaragesIndia pic.twitter.com/ulYKz68Ngo
ଏହା ସହିତ ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ, ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ । JSW ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବଜାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।
4ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ:
ଏହି ADAPT ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10-in-1 ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରି ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପେ ଆପେ 4ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ବାଛିଥାଏ:
Pure Electric Drive: ସହରର ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଗମ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
Series Hybrid Drive: ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରେ ଏବଂ ମୋଟର ଚକକୁ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ ।
Parallel Hybrid Drive: ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକସଙ୍ଗେ କାମ କରନ୍ତି ।
Engine Direct Drive: ହାଇୱେରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ରୁଜିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର REEV ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବଦଳରେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜେନେରେଟର ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ ।