ETV Bharat / technology

ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା ଶେଷ! ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି

ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ADAPT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଇଭି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ ।

MG Motor brings new 'ADAPT' platform, 4 types of vehicles will run on one frame
ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି (Image Credit: YouTube/Morris Garages India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ (MG Motor India) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology)ର ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଭେିକିଲ୍ସ (NEV) ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିରେ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV), ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ରେଞ୍ଜ-ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ (EV) ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ (Pure-ICE) କାର୍ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର:

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲ୍‌କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ରେମୱର୍କ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିପାରିବ । ଏହାର ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ସହିତ ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ, ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ । JSW ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବଜାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।

4ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ:

ଏହି ADAPT ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10-in-1 ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରି ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପେ ଆପେ 4ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ବାଛିଥାଏ:

Pure Electric Drive: ସହରର ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଗମ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ।

Series Hybrid Drive: ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରେ ଏବଂ ମୋଟର ଚକକୁ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ ।

Parallel Hybrid Drive: ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ମୋଟର ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକସଙ୍ଗେ କାମ କରନ୍ତି ।

Engine Direct Drive: ହାଇୱେରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ରୁଜିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଏ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର REEV ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବଦଳରେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜେନେରେଟର ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Edge 70 Max 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍‌

ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଆସିଲା Realme Narzo 100x 5G! ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମ୍‌ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ

TAGGED:

MG ADAPT PLATFORM PRICE
ଏମଜି ନୂଆ କାର୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
MG ADAPT EV FEATURES
MG HYBRID CARS INDIA
MG ADAPT PLATFORM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.