ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ PHEV: ମିଳିବ 1100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

JSW MG Motor India ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ Hector Tomahawk PHEV ଏସୟୁଭି କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

MG Hector Tomahawk EV and PHEV launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ PHEV (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ JSW MG Motor India ନିଜର ନୂଆ ଏସୟୁଭି (SUV) MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ Hector Tomahawk PHEVକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଏସୟୁଭିକୁ ନିଜର ନୂଆ ADAPT (Advance Drive Architecture Platform Technology) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପିଏଚଇଭି (PHEV) କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।

Hector Tomahawk EV ର ଦାମ୍‌ ଏବଂ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:

Rear profile of the new MG Hector Tomahawk PHEV.
ନୂଆ MG Hector Tomahawk PHEVର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ । (Image Credit: ETV Bharat)

MG Motor India ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାରର ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନୂଆ Hector Tomahawk EVକୁ ବାସ୍ (BaaS) ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 4.9 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ବା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏହି କାର କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି (ଯାହାକି ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପ୍ରାଇସ୍) ।

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରରେ ଏକ ବଡ଼ 69.2kWh LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 517 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ 90 kW DC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ 7.4 kW AC ହୋମ୍ ଚାର୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି କାରର ମୋଟର 150 kwର ପାୱାର ଏବଂ 310 Nmର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ 'Vehicle to Home' ଫିଚର୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ।

Rear profile of the new MG Hector Tomahawk PHEV.
ନୂଆ MG Hector Tomahawk PHEVର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ । (Image Credit: ETV Bharat)

Hector Tomahawk PHEV ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:

ସେହିପରି ନୂଆ MG Hector Tomahawk PHEV ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ BaaS ସ୍କିମ୍ ସହିତ 21.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 3.20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ । ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏହି କାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 25.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପିଏଚଇଭି (PHEV) ଭର୍ସନକୁ କେବଳ 7-ସିଟର କନଫିଗରେସନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।

Price list of the new MG Hector Tomahawk EV.
ନୂଆ MG Hector Tomahawk EVର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ । (Image Credit: ETV Bharat)

ଏହି କାରରେ 1.5-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 29 kWର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସହ 148 kw ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଯୋଡା ଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 1100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବ । ପିଓର୍ (Pure) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଡରେ ଏହା 115 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ/ଇଭି ମୋଡ୍ ସହିତ ଏହା 22 କିମି/ଲିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଏସୟୁଭି 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ଧରିବାକୁ କେବଳ 9 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେବ ।

Rear profile of the new MG Hector Tomahawk PHEV.
ନୂଆ MG Hector Tomahawk PHEVର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ । (Image Credit: ETV Bharat)

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫିଚର୍ସ:

ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ Hector Tomahawkର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ MG ଲୋଗୋ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ DRLs ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମସ୍କୁଲାର୍ (muscular) ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ବୋନେଟ୍, 18-ଇଞ୍ଚର ଡାୟମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଭାରୀ ବଡି କ୍ଲାଡିଂ, ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ ରିୟର ସ୍ପଏଲର୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 2810mm ରଖାଯାଇଛି ।

Front profile of the new MG Hector Tomahawk PHEV.
ନୂଆ MG Hector Tomahawk PHEVର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ । (Image Credit: ETV Bharat)

କାରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ 15-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 9-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ 'ETV Bharat' ର ଇନବିଲ୍ଟ ଆପ୍ (inbuilt app) ରହିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଜା ଖବର ପଢିହେବ । ଏହାକୁ 5-ସିଟର ଏବଂ 7-ସିଟର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଫିଚର୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ହିଟିଂ ସିଟ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ADAS ଲେଭଲ୍-2 ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ M6 ଏବଂ M5 Ultra ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Mac mini ଓ Mac Studio

145 କିମି ରେଞ୍ଜ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଲା TVS iQube MillionR ଏଡିସନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 300, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହି ଦମଦାର୍ ବାଇକ୍‌ର ଦାମ୍‌

TAGGED:

MG HECTOR TOMAHAWK
JSW MG MOTOR INDIA
JSW MG NEW CAR LAUNCH
MG HECTOR EV PHEV
MG HECTOR TOMAHAWK EV PHEV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.