ETV Bharat / technology

Facebook-Instagram ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍: କାମ କରୁନି ଆପ୍

ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଜୁନ୍ 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

Facebook, Instagram and WhatsApp server down
Facebook-Instagram ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍: କାମ କରୁନି ଆପ୍ (Image Credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 7:55 PM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥା ମେଟା (Meta) ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବୃହତ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଜୁନ୍ 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ (Facebook) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ (Instagram)ର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp)ର ଡେସ୍କଟପ୍ ଓ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉଟେଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱେବସାଇଟ୍ 'ଡାଉନ୍‌ଡିଟେକ୍ଟର' (Downdetector)ର ଲାଇଭ୍ ଆକଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୈଷୟିକ ବିଭ୍ରାଟର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

Live data from Downdetector
Downdetectorର ଲାଇଭ୍ ତଥ୍ୟ (Image Credit: ScreenShot/ Downdetector)

ରିପୋର୍ଟର ସମୟ: ଆଜି ଦିପହର ପାଖାପାଖି 2:30 PM (ଜୁନ୍ 12) ରେ ଡାଉନ୍‌ଡିଟେକ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଠାତ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ପାଇକ୍ ବା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏରର୍ ମେସେଜ୍ (Error Messages) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବ: ୱେବ୍ ଡାଟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଭାରତ , ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ସମାନ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଫିସିଆଲି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

ମେଟା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମେଟା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମେଟାର ଅଫିସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡି ଷ୍ଟୋନ୍ (Andy Stone) ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସଠିକ୍ 7:41 PMରେ ଏକ ଜରୁରୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସାଇବର ସମସ୍ୟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଡି ଷ୍ଟୋନ୍ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆମର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।" ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସର୍ଭର ବଗ୍ (Server Bug)କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Meta Edits ଆପ୍ ଜରିଆରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭାଇରାଲ୍ Reels? ଆସିଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Canva Offline Mode , ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଫ୍ରି ଡିଜାଇନିଂ

Last Updated : June 12, 2026 at 8:16 PM IST

TAGGED:

META PLATFORMS GLOBAL OUTAGE
WHATSAPP WEB DESKTOP ERROR
DOWNDETECTOR META SPIKE 2026
ଫେସବୁକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଡାଉନ
FACEBOOK INSTAGRAM DOWN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.