ମେଟାର ବଡ଼ ଭୁଲ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପରେ ମାଗିଲା କ୍ଷମା, ପୁଣି କଲା ରିଷ୍ଟୋର୍
ମେଟା କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ହଟାଇଦେବା ପରେ ଏବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ତାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିଛି ।
Published : July 28, 2026 at 7:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ (Facebook) ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇଦେବା ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମେଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ବା 'ଏରର୍' (Error) କାରଣରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ପୁଣିଥରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମେଟାର ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସମନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ । ଭାରତର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମେଟାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ବିନା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣରେ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଜବାବଦେହିତା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ।
ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା?
ଏହି ବିବାଦୀୟ ଭିଡିଓଟି ଗତ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଥିଲା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 36 ଦିନିଆ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ବା ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଟ୍ (NEET) ୟୁଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବା, ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଭିଡିଓଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇ ମିଲିୟନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଭିଉଜ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ରାତାରାତି ବଢିଲେ 1 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ରାତାରାତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା 101 ମିଲିୟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଫଲୋ ହେଉଥିବା ରାଜନେତା ଅଟନ୍ତି । ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣରୁ ବି ଅଧିକ ରହିଛି । ମେଟାର ଏହି ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ସେୟାର୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।