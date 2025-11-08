ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ମେଟା ରେ-ବାନ୍ ଚଷମା; ଏହି ଦିନଠୁ କିଣିପାରିବେ
ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ 'ନୋଟିଫାଏ ମି' ଆଲର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 8, 2025 at 11:14 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ରେ-ବାନ୍ ଚଷମା (ଜେନେରେସନ 1) ଏବେ ଭାରତରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ମେ 2025ରେ ଦେଶରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଥିଲା । ଏହି ଚଷମାକୁ EssilorLuxottica ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା, ଖୋଲା-ଇଅର ସ୍ପିକର ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ରହିଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା କମ୍ପାନୀର ଭଏସ୍-ଆଧାରିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସହାୟକ, ମେଟା AI ସହିତ ସମନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଷମା ଅନଲାଇନ କେଉଁ ତାରିଖଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଓ କଣ ଏଥିରେ ବିଶେଷତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Meta Ray-Ban glasses (Gen 1): ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା
ମେଟା ରେ-ବାନ୍ ଚଷମା (ଜେନେରେସନ 1) ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଭାରତରେ 29,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଚଷମା ଦେଶରେ 21 ନଭେମ୍ବର, 2025ରୁ Amazon, Flipkart ଏବଂ Reliance Digital ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ 'Notify Me' ଆଲର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ।
Meta Ray-Ban glasses (Gen 1): ବିଶେଷତା
ମେଟା ରେ-ବାନ୍ ଚଷମା (ଜେନ 1) ଏକ Snapdragon AR1 Gen 1 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଏକ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏଥିରେ ଖୋଲା-ଇଅର ସ୍ପିକର ଏବଂ 5ଟି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି AI ସହିତ କଲ୍ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ବରକୁ କ୍ୟାପଚର କରେ ।
ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମେଟା AI ସହିତ ସମନ୍ବିତ, ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ 'Hey Meta' ଭଳି ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ AI ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ ମେଟା ଭ୍ୟୁ ଆପ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.2 ଏବଂ Wi-Fi 6 ସଂଯୋଗ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ Wayfarer, Headliner ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Ray-Ban ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ନିକଟରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ Ray-Ban ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 600 x 600 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 20-ଡିଗ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ 5000 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇନଟେସ୍କୁ କଭର୍ କରେ । ଏହି ୱେରେବଲ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ 30Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ମେଟା Ray-Ban ଡିସପ୍ଲେରେ 3x ଜୁମ୍ ସହିତ 12MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା 3024 X 4032 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜ୍ ଏବଂ 1080p ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏଗୁଡ଼ିକ 32GB ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା 1000ଟି ଫଟୋ ଏବଂ 100ଟି ଭିଡିଓ ଧରିପାରିବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ ।
ଏହା ମେଟା ନ୍ୟୁରାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଏକ ସରଫେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାୟୋଗ୍ରାଫି (sEMG) ରିଷ୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତରେ ପରିଣତ କରେ ।