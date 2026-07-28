ମେଟାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବ Threads ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଫିଚର୍
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ Meta Ray-Ban ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ।
Published : July 28, 2026 at 8:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଏବଂ ଏଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ Meta Ray-Ban Display ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବଛା ବଛା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନଲୋ ପାର୍କ ସ୍ଥିତ ଏହି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ନୂଆ ଫର୍ମୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନୂତନ ସୁଧାର ସହ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରେଡ୍ସ (Threads) ର ସପୋର୍ଟ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମୱେର୍ ଭର୍ସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର୍ଙ୍କ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଥ୍ରେଡ୍ସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଥ୍ରେଡ୍ସ ଫିଡ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ, ମିଡିଆ ଦେଖିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ସହ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମେସେଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫଟୋଗୁଡିକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ନୂଆ ଫିଚର୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ (Instants) ରେ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର୍ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କେବଳ "Hey Meta, share an instant" ଭଳି ଏକ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରିଲ୍ସକୁ ନିଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା, କମେଣ୍ଟ୍ସ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଲ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ।
ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ ଏବଂ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ସୁଧାର:
ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ମେଟା ଏଆଇ (Meta AI) କୁ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ ମଡେଲ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ । ୟୁଜର୍ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଏହା ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମେଟା ନ୍ୟୁରାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଫିଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ଅର୍ଲି ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବିନା କହି ଏଆଇକୁ ମାଗିପାରିବେ ଉତ୍ତର:
ଏହି ବିଶେଷ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ଏଆଇ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପାଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ । ୟୁଜର୍ସ ବିନା କିଛି କହି, କେବଳ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏବଂ ଏଆଇ ହୋମ୍ରେ ଥିବା ରାଇଟ୍ (Write) ବଟନ୍ ଦବାଇ Meta AI ଠାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମୋଡ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ମାଗିପାରିବେ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଏହି ନୂଆ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।