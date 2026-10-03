ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ହେଲା ‘Muse’ ଏଆଇ ସଫ୍ଟୱେର, ଏବେ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ମେଟା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ‘Muse’ର ସଫ୍ଟୱେର କୋଡ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପରମାନେ ନୂଆ ଆଇଓଟି ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
Published : October 3, 2026 at 6:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବା ଏଆଇ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରି ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ମ୍ୟୁଜ୍' (Muse) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ କରିବା ନେଇ ଅଫିସଆଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ମେଟାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପୋଗ୍ରାମର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର ଡେଭଲପର ଏହି ଏଆଇ ସଫ୍ଟୱେରର ମୂଳ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିବା ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍:
ଏହି ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ମଡେଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ହାର୍ଡୱେର ସପୋର୍ଟ କ୍ଷମତା । ମେଟା ପକ୍ଷରୁ 'Muse'ର ଏଭଳି ଏକ ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନ କୋଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଯେପରିକି ESP32 ଚିପ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋକମ୍ପ୍ୟୁଟର ରାସବେରୀ ପାଇ (Raspberry Pi) ଉପରେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ରନ୍ କରିପାରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହଙ୍ଗା ସର୍ଭର କିମ୍ବା ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ବିନା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଛୋଟ ମଦରବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଘରେ ଏଆଇ ସକ୍ଷମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ (IoT) ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
🚨 MUSE ECOSYSTEM ALERT 🚨— Alexandr Wang (@alexandr_wang) October 2, 2026
today we are announcing Muse Gadgets!
this is an open-source ESP32 firmware and Linux SDK for anyone to make hardware that works with Muse
we are also releasing our own gadget—Muse Home Link—to enable your muse to work with your smart devices (TV,… pic.twitter.com/boOr9DWH0J
|ମେଟା ‘Muse’ ବିବାଦ ପରେ ଆପଲ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ପ୍ରାଇଭେସି ନିୟମ ।
ଘରୋଇ ଡେଭଲପରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସେଟଅପ୍:
ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପରମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଭଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେନ୍ସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିଚର୍ସ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ । ରାସବେରୀ ପାଇ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସ୍ଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଡ୍ ଲେଖିବା ସହ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡିକର ଲାଇଭ୍ ମନିଟରିଂ କରିବ । ମେଟା ନିଜର ଏହି କୋଡ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ କେତେକ ଡେମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପୋଗ୍ରାମରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି କାମ କରିପାରିବେ ।
🚨 side project alert 🚨— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
Announcing Muse Gadgets, an open source ESP32 firmware and Linux sdk so that you can make hardware devices that work with Muse.
Grab an API token from https://t.co/g2yJeQRJH7 and point your favorite coding agent at the github repo to build your own… pic.twitter.com/wM1YsjsS7s
ମେଟାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଜାରରେ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲକୁ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସୋର୍ସ (Closed-source) ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମେଟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଡେଭଲପରମାନେ ଏହି କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି’ ନଦେଇ ନିଜର କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।