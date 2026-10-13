ମେଟା ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Muse Wonder: ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମୋରି ସହ ଆସିଲା ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍
ମେଟା ତାର ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ Muse Wonder ଏବଂ Muse Wonder Full ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : October 13, 2026 at 5:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା (Meta) ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟଲିଜେନ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଲବ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବରୁ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ 'Muse Wonder' ଏବଂ 'Muse Wonder Full ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ମେଟାର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ଷମ ଏଆଇ ମଡେଲ ଅଟେ । ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଜେଣ୍ଟିକ ଟାସ୍କ ଯେପରିକି ଲିଜ୍ ପେପର ପଢିବା, ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ ବୁଝିବା ଏବଂ ନୂଆ ଆପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଆକ୍ଟିଭ ମେମୋରୀ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ ଫୋକସ୍ କଣ?
ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡିକରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଚର୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଟୁଲ୍ସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ ।
It's been just over a year since we started Meta Superintelligence Labs. Muse Spark was our first family of models, and now Muse Wonder is a much larger and more advanced class of models that brings us to the frontier. We're releasing two models today. Muse Wonder for fast frontier performance and Muse Wonder Full for the full version of the model.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
- ଆକ୍ଟିଭ ମେମୋରୀ (Active Memory): ଏହାକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମଡେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କଥାଗୁଡିକୁ ଦିନ, ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ମାସ ଧରି ମନେ ରଖିପାରିବ । ପୁରୁଣା ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସଠିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହର କରି ଏହା ନୂଆ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
- ଆକ୍ଟିଭ ଫୋକସ୍ (Active Focus): ଯଦି କୌଣସି ଜଟିଳ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ମଡେଲ୍ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ତ୍ରୁଟି ସ୍ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଆପଣାଇବ, ନିଜ ଭୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବ । ଆବଶ୍ଯକ ପଡିଲେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ । ମେଟାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ମଡେଲ୍ ଦିନ, ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କଥାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ।
ମେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ Muse Wonderକୁ ଲଗାତର ଚାଲୁଥିବା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା Law, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚତ୍ମକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଡିଂ କାମରେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଗେମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଡେଭଲପର୍ସଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ Muse Wonder ମଡେଲ୍ଟି ମେଟା ମଡେଲ୍ API ଏବଂ ମ୍ୟୁଜ କୋଡ୍ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫୁଲ ଭର୍ସନ Muse Wonder Full କେବଳ ମ୍ୟୁଜ୍ କୋଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ମ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର୍:
It's been just over a year since we started Meta Superintelligence Labs. Muse Spark was our first family of models, and now Muse Wonder is a much larger and more advanced class of models that brings us to the frontier. We're releasing two models today. Muse Wonder for fast frontier performance and Muse Wonder Full for the full version of the model.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମେଟା ଏହାର ନିରପତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହା ସହିତ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ମନା କରିଦେବ । ଏହା ସହିତ ଏହା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଡେଭଲପର୍ସମାନେ କୋଡ୍ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କେଲିଂ ଫ୍ରେମୱର୍କ ମାନକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସେଫ୍ଟି ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପର୍ସନାଲ ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ।